publié le 02/03/2019 à 19:19

Suite aux déclarations de son ancien collaborateur Marc Fratani dans un entretien accordé au journal Le Monde, Bernard Tapie, accusé entre autre de corruptions d'arbitres et de joueurs, lors de son mandat de président de l'Olympique de Marseille, a réagi auprès de Christian Ollivier, journaliste RTL.



"On est chez les fous", a-t-il déclaré précisant vouloir "demander aux tribunaux de se saisir de ses déclarations pour connaître le nom de cet arbitre". L'ancien président de l'OM a également expliqué que les actes de corruptions d'arbitre lorsqu'il dirigeait le club marseillais de ne le "concernent plus".

Dans un entretien accordé au journal Le Monde, Marc Fratani, ancien chauffeur, attaché parlementaire puis assistant personnel de Bernard Tapie, fait des révélations sur la période où l'homme d'affaire était président de l'Olympique de Marseille, entre 1986 et 1994. Il rapporte notamment des faits de corruption avant un match PSG-OM.

