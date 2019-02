publié le 12/02/2019 à 16:02

Des 12 clubs qui ont déjà remporté l'épreuve reine à deux reprises au moins, huit sont encore présents au rendez-vous des 8es de finale cette année : Real Madrid, Bayern Munich, Liverpool, FC Barcelone, Ajax Amsterdam, Manchester United, Juventus Turin et FC Porto. Parmi les huit autres figurent deux clubs français, le PSG et Lyon.



C'est à Paris qu'il revient l'honneur d'ouvrir le bal, sur la pelouse de Manchester United, sans Neymar ni Cavani, mardi 12 février (21h). Parallèlement, l'AS Rome reçoit Porto. Le lendemain, la jeunesse de l'Ajax se frotte à un Real, triple tenant du titre mais orphelin de Ronaldo et Zidane, en même temps qu'un choc d'outsiders entre Tottenham et le Borussia Dortmund.

L'OL ouvrira la deuxième salve des matches aller, mardi 19 février (21h), à domicile face au Barça de Messi et Suarez. Cette soirée est peut-être la plus alléchante avec une affiche Liverpool-Bayern qui pèse 10 "coupes aux grandes oreilles" (cinq chacun). Mercredi 20 février, l'Atlético de Griezmann se dressera devant la Juve de Ronaldo, pendant que Manchester City se rendra en Allemagne défier Schalke.

8es de finale : le programme

Matches aller (tous les matches à 21h) :



Mardi 12 février :

Manchester United - PSG

AS Rome - FC Porto



Mercredi 13 février :

Tottenham - Borussia Dortmund

Ajax Amsterdam - Real Madrid



Mardi 19 février :

Lyon - FC Barcelone

Liverpool - Bayern Munich



Mercredi 20 février :

Schalke - Manchester City

Atlético Madrid - Juventus Turin



Matches retour (tous les matches à 21h) :



Mardi 5 mars :

Borussia Dortmund - Tottenham

Real Madrid - Ajax Amsterdam



Mercredi 6 mars :

PSG - Manchester United

FC Porto - AS Rome



Mardi 12 mars :

Manchester City - Schalke

Juventus Turin - Atlético Madrid



Mercredi 13 mars :

FC Barcelone - Lyon

Bayern Munich - Liverpool