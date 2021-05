publié le 29/04/2021 à 14:56

Un seul but d'écart au tableau d'affichage mais deux buts concédés à domicile qui pèsent très lourd à l'heure de se pencher sur les possibilités statistiques de décrocher une place en finale pour la deuxième année de suite. En s'inclinant 2-1 sur sa pelouse du Parc des Princes face à Manchester City, mercredi 28 avril, le PSG a réduit ses chances de qualification à seulement 7%.

Ce chiffre est établi sur 378 précédents dans l'ensemble des coupes européennes depuis la saison 1970-1971 (26 renversement de situation). Pour sortir vainqueur de cette demi-finale, les Parisiens devront par exemple s'imposer 2-0 à l'Etihad Stadium, mardi 4 mai (21h). Le score de 2-1 en faveur des partenaires de Mbappé et Neymar conduirait les deux équipes en prolongation. Paris passera avec une victoire par un but d'écart comme 3-2, 4-3...

Dans l'autre demi-finale, le match nul 1-1 entre le Real Madrid et Chelsea n'offre au club espagnol que 29% de chances de qualification (sur 835 précédents). Autrement dit, avec respectivement 93% et 71% de chances de voir la finale, les deux clubs anglais peuvent rêver d'une troisième finale 100% britannique après Manchester United-Chelsea en 2008 (1-1, 6 tirs au but à 5) et Liverpool-Tottenham en 2019 (2-0).