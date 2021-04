et Gregory Fortune

publié le 28/04/2021 à 19:12

Au lendemain du match nul (1-1) du Real Madrid sur sa pelouse face à Chelsea, avec un nouveau bijou signé Karim Benzema pour les hommes de Zinédine Zidane, le PSG défie Manchester City lors de la deuxième demi-finale aller de la Ligue des champions, mercredi 28 avril (21h) au Parc des Princes,

Paris devra notamment se méfier de Riyad Mahrez, né à Sarcelles. Avant de porter les couleurs du Havre, en CFA puis en Ligue 2, de prolonger son ascension en Angleterre avec Leicester et d'exploser avec Manchester City, le Franco-Algérien de 30 ans a fait ses armes dans le Finistère, à Quimper, où l'on se souvient d'un surdoué modeste.

Pour effectuer son stage, celui qui est alors âgé de 18 ans emprunte à sa mère le prix du billet de train entre Sarcelles et la Bretagne. Sa vie va basculer grâce à un homme, Edern Le Lann. Le recruteur du Quimper Cornouaille Football Club a déniché la perle rare.

"C'était un diamant brut. Tout de suite, on a vu qu'il avait quelque chose que les autres n'avaient pas, dans sa qualité de dribble, dans sa vitesse d'exécution... Il avait le truc. Il croyait en lui et il le disait : 'Je jouerai un jour au Barça'. Il était mentalement très très fort et sûr de lui, déterminé".

Deux mois après le stage, la future star internationale signe son premier contrat fédéral. Pas de villa ni de voiture de luxe mais "un petit appartement à Quimper, raconte Edern Le Lann. Il était en colocation avec Mathias Pogba, le frère de Paul. Il gagnait 750 euros" par mois.

Riyad Mahrez disputera une saison à Quimper, en 2009-2010, jouant 28 matchs et inscrivant un but. Edern Le Lann, qui dirige à Brest le site d'équipements sportifs lerondcentral.fr, a gardé le contact avec son ami, qu'il retrouve régulièrement à Londres ou à Paris.