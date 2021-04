publié le 29/04/2021 à 05:46

Le Paris Saint-Germain est mal embarqué en Ligue des champions. Les joueurs de Mauricio Pochettino ont perdu leur demi-finale aller face à Manchester City sur le score de 2 buts à 1. Les Parisiens menaient pourtant après une première mi-temps aboutie et un but de Marquinhos avant de concéder deux buts sur coup franc, signés Kevin de Bruyne et Ryad Mahrez.

Ce match est un peu à l'image de la saison du PSG, faite de montagnes russes. Face aux Citizens, on observe d'abord 45 minutes de totale domination et de maitrise avant de dévisser brutalement. Et là où Paris avait su briller, dans les zones de vérité, face à Barcelone et Munich, il a failli devant le but et en défense, pour s'incliner une huitième fois cette saison au Parc des Princes.

"On a eu des difficultés dans d'autres matchs mais on était plus costauds. Aujourd'hui, on prend deux buts vraiment bêtes", déplore le capitaine parisien Marquinhos. "Il faut qu'on arrive à être plus réguliers au prochain match, dans les deux mi-temps. On est conscients qu'il nous reste encore 90 minutes mais il faut qu'on fasse de meilleures choses, de meilleures performances pour aller jusqu'en finale".

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Des centaines de milliers de créneaux restent disponibles pour se vacciner en France. La question de l'élargissement du public éligible à la vaccination continue de faire polémique.



Tribune de militaires - Les 18 soldats d'active signataires d'une tribune controversée dénonçant le "délitement" de la France vont passer devant un conseil militaire. Certains risquent la radiation.

Coronavirus - La pression hospitalière redescend enfin. Le nombre d'hospitalisations passe sous la barre des 30.000, cette baisse ne se traduit toutefois pas par une baisse de fréquentation dans les services de réanimation.