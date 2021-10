PSG-Manchester City : Mbappé ne marque plus mais fait quand même gagner

Il n'a pas marqué lors de ses cinq dernières rencontres, une éternité pour un joueur de son talent, de son tempérament. Et alors ? Kylian Mbappé a tout de même retrouvé sa vitesse, ses coups de rein foudroyants et ses intuitions contre Manchester City (2-0), mardi 28 septembre en Ligue des champions, offrant les deux buts de son équipe dont le second sur un une-deux génial avec Lionel Messi.

Si le premier but de l'Argentin sous ses nouvelles couleurs a fait hurler de bonheur un Parc des Princes libéré (74e minute), la talonnade du Français pour répondre à la sollicitation à pleine vitesse de la "Pulga" ne sera pas oubliée de sitôt. Délicieuse, parfaitement dans l'esprit, elle résume le Mbappé du moment : moins finisseur, mais toujours décisif.

Le natif de Bondy est ainsi l'élément déclencheur du premier but de la soirée (8e). Servi par Messi à l'entrée de la surface côté droit, il remise sur Hakimi, demande le ballon dans la profondeur, centre en retrait. Neymar dévisse sa reprise mais le ballon arrive dans les pieds de Idrissa Gana Gueye, qui frappe en force du droit sous la barre.

Déjà passeur décisif à Bruges et face à Lyon

Déjà à Bruges (1-1) le champion du monde avait amené le but d'un autre milieu de terrain, Ander Herrera, sur un débordement du même genre, mais cette fois sur son habituel côté gauche. Contre Lyon quatre jours plus tard (2-1), c'est encore lui qui adresse une merveille de centre pour la tête décisive de Mauro Icardi dans les arrêts de jeu.

Face à City, Mbappé a maintenu ce rythme tout le match, configuré pour ses qualités : la possession aux "Sky Blues", la foudre des contres pour Paris. Chaque fois que le PSG réussissait à sortir du pressing étouffant, il avait une idée. Il a par exemple réussi un premier une-deux avec Messi, mais Rodri a rattrapé l'Argentin (22e). Sur une amorce de contre, il a contraint Joao Cancelo à la faute et à l'avertissement (24e).

Après les remous causé par ses récriminations contre Neymar pour une passe oubliée contre Montpellier, l'ancien Monégasque a aussi soigné les relations diplomatiques en combinant beaucoup avec le Brésilien. Les deux joueurs se sont beaucoup cherchés sur le terrain et le Français aurait pu réussir une autre passe décisive du talon pour son compère (88e).

Travail défensif

Sur leur plus belle action commune, "Ney" a lancé Mbappé à toute vitesse dans la surface et le centre en retrait du Français a parfaitement trouvé Herrera, mais Ederson a réussi une très belle claquette sur la frappe de l'Espagnol (38e). Certes, sur une action pleine de puissance, le Brésilien a frappé petit-filet alors que son partenaire arrivait sur sa gauche (65e), mais tirer au but dans cette position était légitime, et la passe n'était pas si évidente.

Quelques minutes plus tard, au tour de Mbappé de s'excuser pour un contrôle facile manqué sur une passe de Messi (57e). "Kyky" aurait bien voulu son but à lui, mais c'est la seule chose qui n'a pas fonctionné pour lui mardi soir, à l'image de ce contre où il est repris (87e).

Il n'a plus marqué depuis le 12 septembre contre Clermont (4-0). Mais ce match très altruiste de sa part est bon pour tout le PSG.

Mbappé a également participé au travail défensif, moins que Neymar, encore une fois très généreux dans ce domaine, mais il a abattu sa part de travail. On l'a même vu dégager en corner sur une tête défensive dans les arrêts de jeu de la première période. Prochaine occasion de marquer, dimanche 3 octobre (13h) à Rennes. Ou alors de distribuer les caviars...