PSG-OL : en manque de réussite, le PSG s'en sort in-extrémis grâce à Icardi

Il ne fallait pas partir en avance du stade pour éviter les bouchons sur le périphérique puisque le PSG a remporté in-extrémis son choc ce dimanche soir face à l'OL (2-1) en clôture de la 6e journée de Ligue 1, grâce à un but de Mauro Icardi à la 94e minute de jeu, très bien servit par Kylian Mbappé. Les hommes de Mauricio Pochettino réalisent un sans-faute pour le moment puisqu'ils ont remporté leurs 6 matches de championnat.

Mais que ce fut dur pour les Parisiens dans cette rencontre où l'Olympique Lyonnais n'a pas démérité, loin de là. Après une première période sans but, les hommes de Peter Bosz douchent le Parc des Princes à la 54e grâce à un but du brésilien Lucas Paqueta. La réaction parisienne ne se fait pas attendre puisque seulement 12 minutes plus tard, son compatriote Neymar obtient, puis transforme un pénalty (66e) pour remettre les deux équipes à égalité (1-1).

Les dix dernières minutes sont insoutenables tant les deux équipes jouent de manière décomplexée, avec un véritable attaque-défense des deux côtés. Finalement, c'est l'Argentin Mauro Icardi, entré en jeu à la 82e minute à la place de Di Maria, qui donne la victoire à son équipe lors de l'ultime action, sur son troisième ballon touché uniquement et dans une ambiance explosive.

Première au Parc sans but pour Messi

Ce PSG-OL marquait également la première apparition de Lionel Messi dans son nouveau jardin du Parc des Princes. Aligné d'entrée dans les "quatre fantastiques" aux côtés de Mbappé, Neymar et Di Maria, l'Argentin n'a finalement pas trouvé le chemin des filets malgré les nombreuses tentatives. La Pulga s'est en effet montrée très en vue en première période, prenant souvent le jeu à son compte et n'hésitant pas à dribbler son adversaire direct et tirer au but.

Le sextuple ballon d'or a trouvé le gardien lyonnais à deux reprises sur son passage (22e puis 32e), avant que l'équerre du but ne vienne repousser une troisième tentative sur coup-franc (36e). Moins en vue sur le front de l'attaque en seconde période, Mauricio Pochettino décide de le sortir à la 76e minute de jeu pour le remplacer par Achraf Hakimi. Une sortie que n'a pas forcément compris l'ancien Barcelonais, esquivant à moitié la main de son entraîneur et le regardant désabusé.

Son coach a certainement voulu faire souffler sa star, après que cette dernière ait joué l'intégralité de la rencontre mercredi à Bruges lors de la première journée de Ligue des champions, et que le club de la capital doit rejouer dès ce mercredi 22 septembre à Metz pour la 7e journée du championnat. Peut-être pour, enfin, un premier but sous les couleurs rouge et bleu ?



C'était la première au Parc pour Lionel Messi Crédit : FRANCK FIFE / AFP

C'était la première au Parc pour Lionel Messi Crédits : FRANCK FIFE / AFP C'était la première au Parc pour Lionel Messi Crédits : FRANCK FIFE / AFP C'était la première au Parc pour Lionel Messi Crédits : FRANCK FIFE / AFP C'était la première au Parc pour Lionel Messi Crédits : FRANCK FIFE / AFP C'était la première au Parc pour Lionel Messi Crédits : FRANCK FIFE / AFP C'était la première au Parc pour Lionel Messi Crédits : FRANCK FIFE / AFP C'était la première au Parc pour Lionel Messi Crédits : FRANCK FIFE / AFP C'était la première au Parc pour Lionel Messi Crédits : FRANCK FIFE / AFP 1 / 1