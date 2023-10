PSG : Luis Enrique, les joueurs... À qui la faute à Newcastle ?

Jamais Paris n'avait subi une défaite si large en phase de poules de la Ligue des champions depuis l'arrivée de QSI en 2011 : 4-1, balayé par une Newcastle aussi efficace que généreuse, portée par son formidable public. Comment expliquer une telle débâcle ? Luis Henrique s'est-il trompé en alignant un 4-2-4 dès le coup d'envoi d'un match de ce niveau à l'extérieur ? Pourquoi a-t-il insisté dans ce schéma tactique durant tout le match ?

Pour Nicolas Georgereau et Éric Silvestro, l'entraîneur espagnol n'est pas le seul responsable. "Les joueurs ont été surpris, note le premier. Et c'est là où c'est impardonnable. Ça fait 48 heures qu'on n'arrête pas de parler de l'ambiance qu'il y a à Saint James' Park (...) et tu donnes l'impression que tu découvres tout ça". Le second soulève de son côté "le problème Mbappé", que ce soit "son attitude" ou "son niveau".

Écoutez le débrief complet orchestré par Florian Gazan. Après deux rencontres en Ligue des champions, Newcastle est en tête dans le groupe F avec 4 points, Paris en compte 3, l'AC Milan 2 et le Borussia Dortmund 1. Prochain match pour les Parisiens le mercredi 25 octobre (21h) au Parc des Princes contre le Milan. En Ligue 1, le déplacement à Rennes (6e) dimanche 8 octobre (20h45) ressemble déjà à un nouveau test.