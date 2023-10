OL : en perdition, Lyon joue-t-il le maintien ?

7 matches, 5 défaites, 2 nuls et aucune victoire, 13 buts encaissés pour seulement 3 marqués : battu 2-0 à Reims (qui monte à la 3e place à 1 point du leader Monaco), l'Olympique lyonnais pointe à la 18e et dernière place de Ligue 1 après 7 journées. Il compte 2 points, comme Clermont. C'est déjà 4 de retard sur Lorient (16e), son prochain adversaire au Groupama Stadium dimanche 8 octobre, avant la réception des Clermontois.

Comment expliquer un tel début de saison pour le club phare des années 2000 ? Le spectre d'une descente en Ligue 2 est-il réel ? Fabio Grosso, qui a succédé à Laurent Blanc, pourra-t-il sauver cette saison ? Le nouveau propriétaire John Textor, sortira-t-il le chéquier lors du mercato hivernal ? Pour en parler autour de Florian Gazan, retrouvez Raphaël Vantard, correspondant de RTL à Lyon, ainsi que Éric Silvestro et Philippe Sanfourche.

Ce dernier estime notamment que le recrutement de Corentin Tolisso "est l'une des plus graves erreurs de ces dernières saisons (...) Il y a un problème physique qui fait que ce n'est plus un joueur de haut niveau". Anthony Lopes et Rayan Cherki ne sont pas non plus épargnés. "Rien ne va dans le club", estime globalement Éric Silvestro. "Ça ne peut plus fonctionner comme ça".