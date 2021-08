PSG : les supporters excédés par un changement de musique à l'entrée des joueurs

Une erreur de musique a provoqué la colère des supporters. Le samedi 14 août, le Paris Saint-Germain recevait le Racing Club de Strasbourg (4-2) pour son premier match de la saison au Parc des Princes. Après la présentation des nouvelles recrues, parmi lesquelles Lionel Messi ou encore Sergio Ramos, les joueurs sont entrés sur le terrain comme d'habitude, sur un fond musical.

Si l'Olympique de Marseille le fait sur fond de Van Halen, avec le tube mythique Jump, les joueurs parisiens font traditionnellement leur entrée sur le titre Who Said I Would, de Phil Collins. Mais samedi soir, une autre chanson a résonné dans le Parc des Princes, un titre de DJ Snake.

L'incompréhension est alors totale dans les gradins et sur les réseaux sociaux. "Messi ou pas Messi, remettez-nous Phil Collins !", peut-on lire de la part d'un supporter énervé sur Twitter, "Rendez Nous Phil !", écrit un autre. Bonne nouvelle pour les amateurs du leader de Genesis, ce changement de musique semble être une erreur. Sur les réseaux sociaux, DJ Snake lui-même assure ne pas avoir compris que sa musique ait été diffusée à ce moment.