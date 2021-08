Messi au PSG : Kylian Mbappé réagit enfin à l'arrivée de l'Argentin

Sa réaction était attendue et c'est désormais chose faite. L'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a posté une série de quatre photos, accompagnée du message "Welcome to Paris, Léo" sur les réseaux sociaux. Un message de bienvenue de la part de l'attaquant de 22 ans envers son futur coéquipier.

Depuis la signature de Lionel Messi au sein du club parisien, l'attaquant de 22 ans n'avait toujours pas réagi. Cette publication intervient alors que demeurent des incertitudes autour de l'avenir du champion du monde français au Paris Saint-Germain, dont le contrat expire dans un an.

Présenté au Parc des Princes mercredi 11 août, Lionel Messi a effectué son premier entraînement ce jeudi 12 août. La Pulga a également rencontré ses coéquipiers au Camp des Loges où il est arrivé aux alentours de 9 heures.