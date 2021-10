PSG-Leipzig : quel 11 sans Neymar, Di Maria et probablement Icardi ?

Le 14e match en compétition du PSG cette saison ne permettra pas de voir à l'œuvre pour la quatrième fois le trio offensif Neymar-Mbappé-Messi. Laissé au repos face à Angers en championnat en raison de leur retour tardif de sélection, le Brésilien et l'Argentin devaient retrouver le Français contre Leipzig en Ligue des champions quatre jours plus tard, mercredi 19 octobre (21h). Mais Neymar manquera finalement à l'appel.

Le numéro 10 auriverde, dont c'est la première blessure cette saison, ressent des "douleurs aux adducteurs" selon son club. Son forfait s'ajoute à ceux de Sergio Ramos (phase de reprise), Leandro Paredes (quadriceps) et Angel Di Maria (suspendu). Deux autres Parisiens semblent très incertains : Mauro Icardi, qui ne s'est pas entraîné depuis deux jours, et Keylor Navas, touché à, une hanche avec le Costa Rica.

C'est donc une nouvelle fois l'Italien Gianluigi Donnarumma qui devrait prendre place dans les buts et prendre un peu plus la main dans cette hiérarchie. C'est déjà le géant de 1,96 m qui avait été titularisé lors du rare match référence de ce début de saison, contre Manchester City (2-0, premier et seul but de Messi avec Paris) le 28 septembre.

Draxler à la place de Neymar ?

Le schéma en 4-3-3, la ligne défensive et le trio du milieu alignés ce soir-là seront-ils reconduits par Mauricio Pochettino face à l'actuel 8e du championnat d'Allemagne ? Cela semblerait logique, avec Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes derrière, Ander Herrera, Marco Verratti et Idrissa Gueye dans l'entrejeu.

Quid du remplaçant de Neymar pour épauler Messi et Mbappé ? S'il n'a profité que de 18 minutes de temps de jeu contre Angers alors que les Sud-Américains étaient au repos, l'Allemand Julian Draxler possède ses chances. Il a déjà suppléé le Brésilien sur le côté gauche de l'attaque contre Clermont (4-0) en septembre, ou été aligné d'entrée contre le Bayern en quart aller la saison passée avec Neymar en meneur de jeu.

PSG-Leipzig : le 11 possible de Paris

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Herrera, Verratti, Gueye - Messi, Mbappé, Draxler