PSG-Dortmund : les compos probables avec Mbappé mais sans Thiago Silva

publié le 11/03/2020 à 14:55

Visiblement, Kylian Mbappé va mieux, et tous les supporters parisiens rêvent désormais de le voir débuter le 8e de finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortrmund. Absent de l'entraînement lundi 9 et mardi 10 mars en raison d'une angine, l'attaquant du PSG a non seulement été testé négatif au coronavirus et a retrouvé les terrains mercredi 11 mars, à quelques heures du match de la saison pour les Parisiens (21h), à huis clos.

Ce retour à l'entraînement s'accompagne logiquement d'une présence dans le groupe retenu par l'entraîneur Thomas Tuchel, qui a en revanche décidé de se passer du défenseur brésilien Thiago Silva. Présent lors de la défaite du match aller (2-1) en Allemagne, le capitaine semblait pourtant rétabli d'une lésion à la cuisse gaucher et postulait pour une place de titulaire.

C'est donc son compatriote Marquinhos qui devrait épauler Presnel Kimpembe en charnière centrale, avec Thilo Kehrer à droite et Layvin Kurzawa ou Juan Bernat à gauche. Au milieu, Leandro Paredes semble le mieux placé pour faire la paire avec Idrissa Gueye même si Tanguy Kouassi représente une autre option.

Mbappé titulaire ou joker de luxe ?

Reste enfin à savoir si Mbappé débutera dans ce qui devrait être un retour au 4-4-2. Si le prodige de 21 ans n'est pas rétabli à 100%, c'est Pablo Sarrabia qui devrait accompagner Edinson Cavani, plutôt que Mauro Icardi devant, avec Angel Di Maria et Neymar sur les côtés. Verdict sur les coups de 19h50. Si Mbappé ne démarre pas, il pourra entrer dans un rôle de joker de luxe.

De son côté, Lucien Favre alignera sans doute le même 11 qu'à l'aller, un 3-4-3 avec la pépite norvégienne Erling Haaland en pointe. Pour se qualifier pour les quarts, ce qui serait une première depuis 2016, Paris doit s'imposer 1-0 ou par deux buts d'écart si le Borussia marque. À 2-1, il y aura une prolongation et une éventuelle séance de tirs au but.

PSG-Dortmund : les équipes de départ probables

PSG : Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa (ou Bernat) - Di Maria, Paredes, Gueye, Neymar - Mbappé (ou Sarabia), Cavani



Borussia Dortmund : Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro - Sancho, Haaland, Hazard