PSG-Dortmund à huis clos : qui sera quand même présent dans le stade ?

publié le 10/03/2020 à 17:01

Les quelques 45.000 supporters parisiens doivent se faire une raison : le 8e de finale retour de Ligue des champions du PSG face au Borussia Dortmund se jouera bel et bien sans eux, mercredi 11 mars (21h) au Parc des Princes. La décision a été prise et annoncée un peu plus de 48 heures avant la rencontre par la préfecture de police de la capitale.

C'est donc dans cette ambiance si particulière des matches à huis clos que le Paris Saint-Germain va tenter de renverser le vice-champion d'Allemagne après sa défaite 2-1 à l'aller le mardi 18 février, pour enfin retrouver les quarts après trois échecs retentissants. Les téléspectateurs entendront les échanges entre les joueurs, les consignes des coachs, le bruit des passes, des frappes. Le sifflet de l'arbitre résonnera plus fort. Les cris de douleurs sur certains contacts seront aussi saisissants.

Si le Parc de Princes sonnera creux, sera privé de chants, il ne sera toutefois pas complètement vide. Autour des titulaires et des remplaçants qui prendront place sur le banc de touche, chaque club débarquera avec son staff élargi, avec entraîneurs adjoints, préparateurs physiques... Il faut aussi ajouter un personnel d'accueil, de sécurité et de technique minimal, une délégation de l'UEFA et plusieurs médias.

Rassemblement d'ultras aux abords du Parc ?

De ce côté, seuls les détenteurs des droits de diffusion seront autorisés à pénétrer dans l'enceinte. Pour la France, il s'agit des journalistes et cameramen de RMC Sport, qui devrait bien proposer un plateau de consultants au bord de la pelouse, en plus de ses deux commentateurs en tribune de presse.

Autour du stade, il devrait y avoir un dispositif policier important. Le chiffre de 400 hommes déployés par la préfecture de police de Paris circule. La raison : des supporters ultras parisiens pourraient se retrouver pour tenter d'encourager les leurs depuis l'extérieur du Parc et leur réaction en cas d'élimination est un sujet d'inquiétude. Enfin, des forces de l'ordre sont attendus aux abords de l'hôtel du Borussia, dans le VIIIe arrondissement.