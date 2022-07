PSG : Christophe Galtier, de sérieux atouts accompagnés de quelques doutes

Jour J pour Christophe Galtier. Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain est officiellement présenté à la presse mardi 5 juillet à 14h. Après une seule saison à Nice, le technicien de 55 ans succède à l'Argentin Mauricio Pochettino, qui avait pris les rênes de l'équipe en janvier 2021.

À première vue, Galtier colle parfaitement au nouveau projet moins "bling bling" du club de la capitale. Et surtout, c’est le choix du nouvel homme fort du PSG, Luis Campos. Leur collaboration à Lille avait parfaitement fonctionné, même si le Portugais était parti quelques mois avant le titre de champion du Losc en 2021.





L'ancien défenseur (1985-1999) est sans conteste l’un des meilleurs entraîneurs français. Avant son passage dans le Nord -2017-2021), il avait redressé Saint-Étienne (2009-2017) et décroché la Coupe de la Ligue en 2013 avec les Verts. Et même si sa dernière saison à Nice (5e de Ligue 1 et finale de Coupe de France perdue contre Nantes) est un peu plus mitigée, ses trois Trophées UNFP de meilleur entraîneur de Ligue 1 (2013, 2019, 2021) parlent pour lui.

A-t-il les épaules ?

Mais Galtier débarque tout de même entouré de quelques doutes. Il y a d'abord le scepticisme d’une partie des supporters parisiens, car "Galette" est un vrai Marseillais, né dans la cité phocéenne et qui a porté le maillot de l’OM au début de sa carrière de joueur. Il y a ensuite son inexpérience du très très haut niveau, en particulier des grandes rencontres en Ligue des champions, principal objectif du PSG.

Enfin, Galtier sera-t-il capable de gérer l’égo des multiples stars parisiennes, de Kylian Mbappé à Lionel Messi en passant par Neymar... si ce dernier reste. Si les internationaux n’étaient attendu que lundi 11 juillet à l’entraînement, ils sont d'ailleurs déjà quasiment tous déjà revenus à Paris.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info