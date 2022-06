Les mots de Nasser Al-Khelaïfi dans les mêmes colonnes neuf jours plus tôt vont-ils convaincre Neymar de refermer le chapitre de son aventure au PSG ? Le journal Le Parisien affirme jeudi 30 juin que l'attaquant brésilien de 30 ans, joueur le plus cher de l'histoire depuis son transfert en provenance du FC Barcelone en 2017 contre 222 millions d'euros, "envisage un départ cet été", que le club de la capitale et son numéro 10 "préparent leur divorce".

Il y a toutefois beaucoup de conditionnel autour de ce possible feuilleton de l'été. Le "Ney" et son entourage se seraient sentis visés par le président Al-Khelaïfi, qui souhaite mettre un terme au "bling-bling" et aux "paillettes", et qui affirme que ceux qui ne font pas partie du projet devront partir - "Certains ont profité de la situation, maintenant c'est terminé". Forcément, les regards se sont immédiatement tournés vers le Brésilien à l'hygiène de vie douteuse, à l'esprit d'équipe discutable.

Reste maintenant à savoir si des clubs peuvent et veulent profiter de l'ouverture pour accueillir le 3e du Ballon d'Or 2015. Son compatriote et ancien partenaire à Paris Thiago Silva l'a invité à le rejoindre à Chelsea il y a quelques jours. Mais les Bleus de Thomas Tuchel, autre connaissance de Neymar, visent aussi Ousmane Dembélé. Manchester United est aussi évoqué, de même que Newcastle, mais le Brésilien ne souhaite clairement pas y aller.

