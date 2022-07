Euro 2022 féminin : 76% des Français ont une bonne opinion de Corinne Diacre

79% des Françaises et des Français ont une bonne image du football féminin contre uniquement 43% pour le football masculin. En comparaison au football masculin, le football féminin est notamment jugé plus fair-play (83%), transmettant plus de valeurs positives (78%), plus proche des valeurs du sport (75%) et plus agréable à regarder (56%).

55% des Français comptent suivre l‘Euro 2022, dont l‘audience pourrait approcher celle de la Coupe du monde 2019. Pour 7 Français sur 10, la France a des chances importantes de remporter la compétition. Enfin, la confiance est également très majoritaire envers la sélectionneuse des Bleus : 76% des sondés ont une bonne opinion de Corinne Diacre.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 29 et jeudi 30 juin 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 392 amateurs de football.

Plébiscite pour Corinne Diacre

L‘équipe de France sera conduite à l‘Euro par une sélectionneuse qui dispose du soutien de la population et des spécialistes. 76% des Français et 79% des amateurs de football ont une bonne opinion de Corinne Diacre.

Un soutien très large et stable dans le temps qui indique que la popularité de l‘ex-coach de Clermont-Ferrand n’est visiblement pas écornée par les différentes turpitudes qu’elle a pu connaître avec les Bleues au cours des dernières années.

À titre de comparaison, Didier Deschamps possède une bonne image auprès de 84% des Français et de 94% des amateurs de football.

Équipe de France féminine : Corinne Diacre largement appréciée Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

