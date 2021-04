PSG-Bayern : découvrez les compos probables

publié le 13/04/2021 à 15:15

Le Paris Saint-Germain a officiellement confirmé mardi 13 avril, à quelques heures du coup d'envoi, ce que tout le monde présageait depuis la veille : le défenseur central et capitaine n'a pas été retenu dans le groupe de 24 joueurs convoqués par Mauricio Pochettino pour le quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich.

Touché aux adducteurs à l'aller six jours plus tôt juste après avoir signé le but du 0-2 -victoire finale 2-3), le Brésilien sera indisponible environ deux semaines, a ensuite précisé le club de la capitale. En son absence face à Munich, c'est Danilo Pereira qui va sans doute reculer d'un cran pour former la charnière avec Presnel Kimpembe, comme ce fut le cas en cours de match la semaine dernière.

Malade et sorti à la pause en Bavière, Abdou Diallo a récupéré et postule pour débuter à gauche de la défense, Layvin Kurzawa n'étant pas remis de douleurs aux mollets. Pour le poste de latéral droit, la question est de savoir si Alessandro Florenzi est en mesure de débuter après avoir contracté le coronavirus. Sinon, Colin Dagba sera encore probablement préféré à Thilo Kehrer.

Draxler reconduit à gauche de l'attaque ?

Qui dit Italien de l'effectif du PSG et Covid-19 dit aussi Marco Verratti. A priori, le "petit hibou" à moins de chances de débuter que Florenzi. Mais s'il est dans le groupe, c'est qu'il est en mesure de disputer au moins quelques minutes, ce qui pourrait être précieux dans la conservation du ballon en fin de rencontre, voire pour impulser de nouvelles contre-attaques si Paris a besoin de revenir au score.

De retour de suspension, Leandro Paredes épaulera Idrissa Gueye au milieu, dans le 4-2-3-1 préférentiel de Pochettino. Surprise de la composition de départ du match aller, Julian Draxler postule pour enchaîner à gauche d'une attaque où sont attendus Kylian Mbappé en pointe, Neymar en numéro 10 et Angel Di Maria à droite. Mais une titularisation de Moise Kean à la place de Di Maria ou Draxler n'est pas totalement à écarter.

Le Bayern doit revoir son milieu et sa défense

Côté allemand, la même attaque qu'à l'aller est attendue en l'absence confirmée de Robert Lewandowski et Serge Gnabry. L'ancien Parisien Éric Maxim Choupo-Moting, Thomas Müller, Kingsley Coman et Leroy Sané débuteront sauf pépin de dernière minute. En revanche, Hans-Dieter Flick va devoir revoir son milieu et sa défense.

Leon Goretzka semblant trop juste pour débuter dans l'entrejeu, David Alaba devrait monter d'un cran pour épauler Joshua Kimmich. Le défenseur central autrichien sera suppléé par Lucas Hernandez, qui laissera le côté gauche à Anthonio Davies et épaulera Jérôme Boateng puisque Niklas Süle est forfait. Benjamin Pavard débutera à droite.

PSG-Bayern : les équipes de départ probables

PSG : Navas - Dagba (ou Florenzi), Danilo, Kimpembe, Diallo - Gueye, Paredes - Di Maria, Neymar, Draxler - Mbappé



Bayern Munich : Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Sané, Müller, Coman - Choupo-Moting