publié le 10/03/2021 à 08:30

Le PSG a sûrement livré un des meilleurs matches de son histoire européenne il y a trois semaines à Barcelone en s'imposant 4-1 en 8e de finale aller de Ligue des champions. Trois semaines se sont écoulées depuis, un laps de temps long, qui avait permis au Barça de se remobiliser il y a quatre ans pour sa fameuse "remontada".

À quelques heures du match retour, mercredi 10 mars (21h) au Parc des Princes, le capitaine de Paris, Marquinhos, reconnaît que cet échec, comme celui face à Manchester United deux ans plus tard, ont laissé des "cicatrices qui restent". Mais le défenseur central brésilien espère aussi que ce sont des "leçons que l'on peut garder pour la vie".

"À nous maintenant d'être intelligents et d'apprendre avec nos erreurs, poursuit le joueur de 28 ans, au club depuis 2013 après une première saison en Europe à l'AS Rome. Je pense qu'il faut juste qu'on garde notre sérénité. Après, c'est les détails chaque jour, dans chaque entraînement, de mettre l'intensité, de garder la concentration".

Des fois ce n'est pas notre journée Marquinhos Partager la citation





Ces éliminations précoces relevaient-elles de la faute à pas de chance ou y avait-t-il une part de responsabilité dans la façon d'appréhender le match ? "C'était très difficile parce qu'on ne peut pas dire qu'on est rentré sur le terrain et qu'on ne voulait pas gagner, qu'on n'a pas forcé les choses, qu'on n'a pas voulu se battre, détaille-t-il. Ce n'est pas vrai (...) Mais des fois ça ne passe pas, des fois ce n'est pas notre journée, des fois l'autre équipe est vraiment très très bien, a plus de chance dans la soirée, ça c'est le foot".

Mais il n'y a pas eu que des déceptions en Ligue des champions depuis le rachat par le Qatar en 2011. L'été dernier, certes dans un format particulier, Paris a atteint la première finale de son histoire (défaite 1-0 face au Bayern Munich). Et si la phase de poules a d'abord été très compliquée, elle s'est terminée avec une 1re place, avant que Kylian Mbappé ne signe un triplé fracassant en 8e aller.

Il faut qu'on arrête avec des bêtises comme ça Marquinhos Partager la citation





"Ça a boosté un peu sa confiance, ressent Marquinhos. Tu marques trois buts au Camp Nou, tu vois que ça a été quelque chose de très important pour lui pour nous. Tout le monde a compris de quoi il est capable. C'est un joueur très important pour nous, c'est un leader sur le terrain (...) Sur ce match il a été exceptionnel". Mais alors, le Français est-il meilleur lorsque Neymar n'est pas là ? "Non, balaye 'Marqui'. Il faut qu'on arrête avec des bêtises comme ça. Nous on veut toujours avoir les meilleurs joueurs avec nous".

Avec lui, et sur la durée. Comme Mbappé, Neymar sera en fin de contrat en juin 2022 et pour l'instant, aucune des deux stars n'a prolongé. "On connaît leur situation, explique Marquinhos. Dès qu'on a l'opportunité, on en parle. Je pense qu'ils savent ce que le club peut leur apporter (...) Moi j'ai vraiment confiance. C'est pour ça que ça fait huit ans que je suis ici. Chaque année le club me rassure. Je pense que les objectifs du club sont vraiment très ambitieux. De plus en plus, le Paris Saint-Germain est présent dans les grands rendez-vous. Je suis vraiment très heureux ici, et eux ce ne sera pas différent s'ils restent".

Messi au PSG l'an prochain ?

Aimerait-il aussi que Paris parvienne à faire signer Lionel Messi, un joueur "plaisant" à affronter, "le joueur qui a marqué l'histoire du foot" ? "C'est un grand joueur, mais maintenant c'est un adversaire, souligne Marquinhos. On ne peut pas dire des choses comme ça, surtout avant un grand match comme ça. Nous on se focalise sur nos joueurs, on a des grands joueurs ici".



Des grands joueurs pour que cette année soit enfin la bonne pour le PSG en Ligue des champions ? "Oui j'ai toujours la confiance, toujours l'espoir, conclut le défenseur brésilien. Notre équipe gagne de plus en plus en maturité (...) Il faut juste qu'on continue à travailler, qu'on continue à faire de notre mieux, chaque jour, à chaque match, pour faire une bonne saison et une bonne histoire".