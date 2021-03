PSG-Barça : Neymar finalement indisponible

publié le 09/03/2021 à 11:34

La fin de semaine dernière avait laissé place à un optimisme certain. Mais finalement, Neymar ne sera pas de retour dans le groupe parisien pour le 8e de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone, mercredi 10 mars (21h) au Parc des Princes. À la veille du rendez-vous, le PSG a publié un communiqué médical. Le Brésilien est annoncé indisponible. Une gêne à l'adducteur est réapparue ces dernières heures.

"Neymar Jr a repris l'entraînement partiel avec le groupe la semaine dernière et continuera son travail de reprise individuel. Un nouveau point sera fait dans les prochains jours", est-il précisé. Les deux autres absents sont le latéral gauche espagnol Juan Bernat, qui "poursuit sa rééducation et sa reprise personnelle" après une grave blessure à un genou, et l'attaquant italien Moise Kean, "encore à l’isolement dû à la Covid-19".

L'absence de Neymar, conjuguée à celle d'Angel Di Maria, n'avait pas empêché Paris de prendre un net avantage sur le Barça au match aller au Camp Nou. Sur le papier, sa victoire 4-1 à l'extérieur lui offre 100% de chances de qualification pour les quarts de finale. Lionel Messi et ses partenaires tenteront tout de même de réaliser une improbable nouvelle "remontada".