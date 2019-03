publié le 07/03/2019 à 22:02

Quelques minutes après le coup de sifflet final, c'était le trou noir dans le vestiaire parisien, le "black-out" total avec 50 minutes de silence quasi-ininterrompues. Neymar est descendu des tribunes rejoindre ses coéquipiers mais pas un mot de l'entraîneur Thomas Tuchell et du directeur sportif Antero Henrique.



Seul le président Nasser Al-Khelaïfi a fini par prendre la parole, la mâchoire serrée avec des mots durs. Ensuite, le Brésilien Marquinhos se serait proposé pour assumer, seul, les obligations médiatiques.

Les questions structurelles du club, déjà-existantes, ne font que remonter un peu plus violemment à la surface. Thomas Tuchel et Antero Henrique sont en guerre ouverte et ne se parlent plus directement depuis des semaines. Mercredi soir, peu de temps après l'élimination, Nasser Al-Khelaïfi a d'ailleurs parlé de faire une "totale confiance" à son entraîneur pour l'avenir.

Il pourrait être épaulé par Arsène Wenger, l'ancien entraîneur emblématique d'Arsenal, qui s'entend très bien avec l'Allemand et est régulièrement sondé par le Qatar. Cela peut s'avérer primordial à une heure où la stratégie qatarie est contestée.

Un départ du groupe QSI est peu probable

"Dream bigger" est le fameux slogan du Paris Saint-Germain et il fonctionne bien puisque la marque Paris est ultra-optimisée, les contrats de marketing et sponsoring se multiplient jusqu'à faire des envieux parmi les plus grands clubs au monde.



Sauf que sur le terrain, l'entité club ne répond pas. Au pied du mur, la pression y prend le dessus, le fluide n'est pas bon et la dynamique, pourtant très bonne après sa victoire à Old Trafford (0-2) a fini par s'effondrer.



Si des changements sont à prévoir, un départ de la direction quatarie reste peu probable. Son but reste d’inscrire leur pays tout entier, en vue de la Coupe du Monde 2022 qu'il organise, dans un projet de très haut-niveau au quotidien. Le président parisien est d'ailleurs dans les grandes instances du football européen, patron du groupe Bein Média.



Après la "remontada" subie face à Barcelone en 2017, le PSG s'était dans la foulée attaché les services de Neymar et de Kylian Mbappé. Mais difficile cette fois de répondre sur le marché des transferts. Le choix d'un nouveau directeur sportif, capable de dénicher des jeunes prometteurs comme le faisait Leonardo il y a quelques années, est donc plus que jamais d'actualité.