Une "poisse" qui "ne connaît pas de limite" pour le quotidien espagnol sportif Marca, un "film d'horreur" pour la Gazzetta dello Sport en Italie... La presse européenne relayait largement la nouvelle élimination improbable du PSG en 8es de finale de la Ligue des champions, jeudi 7 mars, au lendemain de la défaite 3-1 à domicile face à Manchester United.



Cette désillusion est-elle avant tout le fruit d'une faillite psychologique ? "Non, on ne peut pas mettre le côté psychologique à toutes sauces", répond Denis Troch, ancien entraîneur adjoint du club parisien(1991-1994 et 1998-1999), reconverti dans le coaching et la préparation mentale.

L'homme de 59 ans autrefois célèbre pour sa moustache estime toutefois qu'il "est certain qu'il y a eu des impacts suite aux années précédentes, ces éliminations en quarts de finale, en 8es. Ça devient récurrent et redondant, et effectivement l'environnement, l'équipe, les joueurs, les supporters peuvent être impactés par ces résultats précédents".

Les Qataris se sont donnés les moyens financiers mais il n'y a pas que ça Denis Troch





"Pour autant, si ça a été travaillé précédemment, on peut nettoyer et revisiter ces résultats pour que demain et après-demain ça ne revienne plus", poursuit l'ancien adjoint d'Arthur Jorge. "Les Qataris se sont donnés les moyens financiers mais il n'y a pas que ça, il y aussi la puissance, l'ADN, le club, mais aussi une partie psychologique qui doit être abordée".



Quel discours doivent donc adresser les dirigeants à leur joueurs ? "La confiance est essentielle. Il est nécessaire qu'elle soit individuelle, collégiale, hiérarchique, de situation. Pour autant, les dernières choses vécues par le PSG en Champions League sont des événements plutôt toxiques. C'est là-dessus qu'il faut travailler et c'est un travail qui prendra du temps".