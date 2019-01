VIDÉO - PSG : Neymar et Tuchel remportent une course de dromadaires au Qatar

Neymar et Tuchel remportent une course de dromadaires à Doha le 16 janvier 2019

publié le 17/01/2019 à 14:22

Le stage du PSG au Qatar mène à tout. Mercredi 16 janvier, la délégation parisienne s'est rendue sur le champ de course de Al Shayaniya près de Doha pour s’affronter dans des courses de dromadaires, qui font partie de la grande tradition sportive du Golfe.



Placés dans des voitures évoluant à côté des camélidés, joueurs et membres du staff leur ont livré encouragements et consignes par l'intermédiaire de talkie walkie, la bête y étant a priori sensible.

Pour l'anecdote, ce sont les montures de Neymar et de l'entraîneur Thomas Tuchel qui sont arrivés en tête des deux courses organisés dans une ambiance festive. Deux chèques de 25.000 euros leur ont été remis par l’opérateur téléphonique qatarien Ooredoo partenaire du club et organisateur de l’événement. Ils seront reversés aux œuvres du Fonds de dotation du Paris Saint-Germain.