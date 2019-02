publié le 19/02/2019 à 21:38

"Cette fois, j'ai eu plus de mal à digérer. J'ai passé deux jours à pleurer chez moi". Près d'un mois après sa rechute au 5e métatarse du pied droit, Neymar s'est livré lors d'un entretien à la chaîne brésilienne TV Globo et dont un extrait a été diffusé mardi 19 février. Le numéro 10 brésilien du PSG s'est à nouveau blessé le mercredi 23 janvier en Coupe de France contre Strasbourg et devrait être éloigné des terrains jusqu'à début avril.



"La première fois que je me suis blessé (en février 2018, ndlr), je me suis dit : 'je vais me faire opérer, il faut résoudre ça au plus vite'. Je n'étais pas triste", détaille le joueur de 27 ans dans ce morceau choisi d'une interview au long cours réalisée à Paris et qui sera diffusé le dimanche 3 mars.

Pour cette nouvelle blessure, le staff médical du PSG a privilégié "un traitement conservatif" plutôt qu'une opération. Si le processus de guérison se passe correctement, Neymar devrait être disponible pour un éventuel quart de finale de Ligue des champions en avril (aller les 9 et 10, retour les 16 et 17). Sans lui, ni Edinson Cavani, Paris a remporté son 8e de finale aller contre Manchester United 2-0 à l'extérieur. Le retour est prévu le mercredi 6 mars.