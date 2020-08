50 ans du PSG : 24 joueurs qui ont écrit la légende du club parisien

publié le 12/08/2020 à 17:22

Ce mercredi 12 août, le Paris Saint-Germain fête ses 50 ans. Cinq décennies marquées par plus de 40 titres dont une Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe, neuf titres de champions de France et 13 Coupes de France.



Seule la Ligue des Champions manque encore au palmarès du club. Un vide que les Parisiens vont tenter de combler cette année, à commencer par un quart de finale en cette soirée d'anniversaire face à l'Atalanta Bergame, à 21 heures.

Marquée par de grands succès, dont ce titre de champion d'Europe remporté contre le Rapid de Vienne en 1996, et des périodes plus compliquées, avec un maintien en Ligue 1 arraché à la dernière journée en 2008, l'histoire du club a été écrite par des centaines de joueurs emblématiques. Impossible donc d'en établir une liste exhaustive, tant chaque époque parisienne compte son lot de figures importantes. En voici néanmoins 24 qui ont participé à l'ascension du club parisien.

Ibrahimovic, Cavani, Rocheteau, Dahleb, Pauleta : les grands buteurs parisiens

27 janvier 2018, Parc des Princes. À la 11ème minute d'un PSG-Montpellier, Edinson Cavani inscrit son 157ème but sous les couleurs parisiennes et devient le meilleur buteur de l'histoire du club. Il le quittera en juin 2020, après avoir atteint la barre des 200 réalisations.

Un titre honorifique chipé à Zlatan Ibrahimovic. Arrivé au PSG en 2012, le natif de Malmö marque le football français autant par son égo surdimensionné et ses phrases chocs que par ses exploits devant les buts. Avec 156 réalisations en 180 rencontres, il conserve le meilleur ratio de buts par match, à 0,86.

Mais le PSG n'a pas attendu Qatar Sports Investments (QSI) pour compter de grands buteurs. Dès 1974, alors que le club vient tout juste d'accéder à la première division, Mustapha Dahleb débarque pour animer l'attaque parisienne. En 10 saisons, il frôlera la barre des 100 buts avec 98 réalisations sous le maillot parisien. Un cap qui sera franchi pour la première fois par Dominique Rocheteau, en 1987.

"L'Ange Vert" restera d'ailleurs le meilleur de l'histoire du PSG jusque l'arrivée d'un certain Pedro Miguel Pauleta. Avant-centre rouge et bleu de 2003 à 2008, dans une période difficile où le PSG termine deux fois dans la seconde moitié de tableau, le Portugais arrive malgré tout à poser son empreinte, inscrivant au total 109 buts.

Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani et Angel Di Maria, le 25 octobre 2015 Crédit : MIGUEL MEDINA / AFP

Ricardo, Fernandez, Le Guen, Kombouaré : du terrain au banc

En 50 ans d'histoire parisienne, certains ont eu le temps de démontrer leurs talents dans des rôles différents. Dans les années 80, Luis Fernandez est le milieu défensif indéboulonnable du PSG et porte même le brassard de capitaine lors de sa dernière saison, en 1985-1986. Mais c'est en tant qu'entraîneur que le natif espagnol amène le club parisien à son véritable sommet : il soulève, le 8 mai 1996, le premier et unique trophée européen de l'histoire du PSG, après la finale de Coupe des coupes remportée 1-0 face au Rapid de Vienne.

Après ce triomphe européen, Fernandez est remplacé par un autre ancien joueur, le Brésilien Ricardo. Champion de France sur le terrain en 1994, l'ex-défenseur rajoute deux lignes à son palmarès parisien en tant qu'entraîneur, signant un doublé Coupe de France-Coupe de la Ligue en 1998.

À l'inverse, Paul Le Guen et Antoine Kombouaré ont davantage brillé en tant que défenseurs pendant l'âge d'or du PSG, dans les années 90, que sur le banc. Paul le Guen frôlera même la relégation en 2007-2008 en terminant 16ème de Ligue 1.

Pilorget, Armand, Susic, Lama : la longévité parisienne

Il est loin d'être le joueur le plus connu de l'histoire parisienne, mais Jean-Marc Pilorget est celui qui aura disputé le plus de rencontres. Présent au club de 1975 à 1989, le défenseur enfila le maillot du PSG à 435 reprises. Un record jamais égalé mais dont s'est rapproché Sylvain Armand, parisien de 2004 à 2013, qui a joué 380 matchs sous les couleurs du club.



Dans les cages, le recordman des apparitions s'appelle Bernard Lama. Présent à 318 reprises, il remporte cinq trophées sous les couleurs parisiennes. Safet Susic, l'une des premières légendes du PSG, a lui aussi marqué par sa longévité, disputant 344 rencontres de 1982 à 1991. Il reste également le meilleur passeur de l'histoire du club, ayant offert 95 buts à ses coéquipiers.

Bernard Lama a disputé le plus de matchs dans les cages du PSG. Crédit : Sipa

Djorkaeff, Bathenay, Makélélé : les capitaines historiques

Sans forcément être les plus talentueux des Parisiens, ils ont su être des meneurs d'homme au fil des saisons. Jean Djorkaeff est le premier joueur professionnel de l'histoire du club, et son premier capitaine. Son fils, Youri, a lui aussi porté les couleurs du PSG, de 1995 à 1996.



Mais le premier capitaine parisien mémorable sera plutôt Dominique Bathenay. Occupant ce rôle de 1978 à 1985, il mena les Parisiens dans leurs premiers triomphes, brandissant deux Coupes de France consécutives en 1982 et 1983.



Arrivé au club en 2008, Claude Makélélé assuma cette fonction pendant ses trois saisons parisiennes. Il fut le dernier capitaine avant l'arrivée d'investisseurs qataris au club, en 2011.

Thiago Silva, Verratti, Matuidi, Pastore : les piliers de l'ère qatari

Le 6 août 2011, Javier Pastore arrive au PSG en provenance de Palerme pour la somme de 42 millions d'euros. Il devient le transfert le plus important de l'histoire du club et un symbole de ses ambitions et nouveaux moyens financiers.



Avec Thiago Silva, Marco Verratti, Blaise Matuidi mais aussi Thiago Motta, Maxwell ou encore Lucas Moura, ils bâtirent la première génération du PSG qatari, ultra-dominateur sur la scène nationale avec des titres de champions de France remportés tous les ans depuis 2013 à l'exception de 2017, où les Parisiens terminent deuxièmes derrière Monaco.



Mais ils furent aussi présents pour les échecs européens les plus retentissants du club, comme la remontada de 2017, où le PSG est éliminé par le FC Barcelone en huitième de finale en perdant 6-1 le match retour après avoir gagné 4-0 à l'aller, et ne réussirent jamais à passer la barre fatidique des quarts de finale en Ligue des Champions.

Javier Pastore et Marco Verratti sous les couleurs du Paris Saint-Germain Crédit : AFP/N.Tucat

Ronaldinho, Neymar, Mbappé : les stars à Paris

Le PSG doit en grande partie son image internationale à ses stars. L'une des premières arrive du Brésil en 2001. Pendant deux saisons, Ronaldinho éblouit la Ligue 1 avec ses gestes techniques venus de nulle part, avant de s'envoler, en 2003, au FC Barcelone où il consolida au fil des saisons son image de légende du football.



En 2017, le club parisien passe un véritable cap en réalisant les deux plus gros transferts de l'histoire du football. Le 3 août, Neymar est racheté au FC Barcelone pour 222 millions d'euros, quelques mois à peine après avoir été l'artisan de l'humiliation parisienne lors de la remontada, au cours de laquelle le Brésilien avait signé un doublé.



Quelques semaines plus tard, c'est au tour de Kylian Mbappé, plus grand espoir du football mondial et futur champion du monde en 2018, d'arriver à Paris. Malgré des rumeurs de départs régulières, les deux attaquants restent aujourd'hui les éléments clés de l'effectif parisien.

Amara Diané : le sauveur

Il y aurait-il eu tous les titres de champions de France, les qualifications en Ligue des Champions et les superstars sans Amara Diané ? Lors de la dernière journée de la saison 2007-2008, le PSG n'a pas encore assuré son maintien et joue un match décisif à Sochaux. Pour garantir sa survie, le club doit gagner.



À la 82ème minute, le score est encore de 1-1 et une descente en Ligue 2 peut arriver à tout moment. C'est alors que l'attaquant ivoirien Amara Diané réussi à faire filer le ballon entre les jambes du gardien sochalien, et sauve son club. Trois ans plus tard, le PSG, resté dans l'élite française, est racheté par QSI, et ouvre une nouvelle page de son histoire.

> Souvenir Amara diané sauveur du PSG 2008 a bonnal