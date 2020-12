publié le 26/12/2020 à 20:18

Chaque samedi de 18h30 à 20h, l'équipe de On refait le match se penche sur les sujets chauds de l'actualité football des derniers jours et des dernières heures. Retrouvez le meilleur de l'expertise et du décryptage avec respect, bonne humeur, bienveillance, rire et sourires.

Pour ce 18e numéro de la saison 2020-2021 de l'émission culte créée par Eugène Saccomano en 2001, Christian Ollivier est entouré de Dominique Séverac, Gilles Verdez, Karim Nedjari, Bruno Constant et Baptiste Durieux.

Premiers débats de cette émission : l'éviction de Thomas Tuchel était-elle inéluctable ? L'Argentin Mauricio Pochettino va-t-il convaincre Lionel Messi de signer au PSG ? Raymond Domenech à Nantes : faut-il croire au Père Noël ?

Kylian Mbappé, Noël Le Graët, Diego Maradona et Karim Benzema sont également au cœur des discussions, de même que l'arbitrage vidéo, les matches à huis clos, Mediapro et le foot business. Enfin, tous les chroniqueurs sont invités à livrer leurs tops et leurs flops de cette année 2020.