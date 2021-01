publié le 23/01/2021 à 20:16

Chaque samedi de 18h30 à 20h, l'équipe de On refait le match se penche sur les sujets chauds de l'actualité football des derniers jours et des dernières heures. Retrouvez le meilleur de l'expertise et du décryptage avec respect, bonne humeur, bienveillance, rire et sourires.

Pour ce 23e numéro de la saison 2020-2021 de l'émission culte créée par Eugène Saccomano en 2001, Christian Ollivier est entouré de Philippe Sanfourche, Dominique Séverac, David Aiello, Cindy Colmenares et Baptiste Durieux. Invité de la première demi-heure de l'émission, Michel Moulin, candidat à la présidence de la FFF contre Noël Le Graët et Frédéric Thiriez.

Quelle est la vision du football de l'homme d'affaires (il a notamment créé le journal d'annonces ParuVendu) de 60 ans, également président délégué du club de Blois après avoir été directeur sportif du Red Star et de Istres puis conseiller sportif au PSG ? Quelles mesures prendra-t-il s'il succède à Noël Le Graët le 13 mars prochain ?

Au sommaire de la seconde partie, les débats. Est-ce l'heure de la revanche pour Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain ? Faut-il craindre le grand déballage à Marseille ? Ligue européenne fermée, sans autorisation pour l'instant de l'Uefa et de la Fifa : les riches vont-ils faire la révolution ?