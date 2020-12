publié le 19/12/2020 à 21:47

Ex-président de la LFP, Frédéric Thieriez, 68 ans, s'est déclaré candidat à la présidence de la Fédération française de football (FFF) dont les élections se tiendront le 13 mars 2021. Il révélera sa liste basée sur le triptyque "terrain, mixité, diversité" en février et promet "au moins 3 femmes" dans son groupe.

Interrogé sur son probable concurrent et actuel président de la FFF, Noël Le Graët, Frédéric Thiriez a répondu : "Je ne me présente pas contre lui. Je me présente pour un projet parce que j'y crois. Le football va très mal et je veux prendre ma part dans sa reconstruction".

Alors que le football est très touché par la crise sanitaire et économique, Frédéric Thiriez a mis les choses au clair : "La crise est due à la crise sanitaire mais pas seulement. Le football amateur est en crise depuis bien longtemps. Il y a longtemps que nos clubs souffrent, qu'ils manquent de moyens et de soutiens. Le foot amateur, c'est le cœur du football. Nos joueurs professionnels viennent de là. C'est la masse qui fait l'élite", avant de déclarer "Le coeur de mon projet est le football amateur".

Trois mesures phares pour aider les clubs amateurs

Interrogé sur ses premières mesures en cas d'élection en mars prochain, Frédéric Thiriez a déclaré "Venir en aide aux clubs amateurs qui risquent de ne pas passer l'hiver" en utilisant des exonérations de charges sociales pour les clubs amateurs employeurs.

Ensuite, le dirigeant souhaite une "suspension des prélèvements fédéraux sur les clubs pendant six mois. On oublie trop souvent que les clubs amateurs payent les instances fédérales sur les licences, les compétitions etc...".



Enfin, Frédéric Thiriez souhaite une aide à la billetterie : "Comment se fait-il que les aides gouvernementales à la perte de billetterie n'aillent pas aux autres clubs nationaux comme la nationale 1, ou la division 1 féminine ?".