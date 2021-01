publié le 21/01/2021 à 16:56

Toutes les affiches des 32es de finale d'une édition de la Coupe de France chamboulée par la crise sanitaire liée au coronavirus sont connues depuis mercredi 20 janvier. Toulouse, Grenoble, Sochaux et Caen sont venus s'ajouter aux six premiers clubs de Ligue 2 qualifiés depuis la veille : Valenciennes, Amiens, Rodez, Ajaccio, Auxerre et le Paris FC.

Afin de permettre à la 104e édition de sa légendaire compétition d'aller à son terme, la FFF a exceptionnellement décidé de séparer les amateurs des professionnels jusqu'en 16es de finale. Les dizaines de "petits" clubs encore en lice ont été autorisés à reprendre l'entraînement et doivent disputer le 6e tour les 30 et 31 janvier. Ils auront ensuite un 7e et un 8e tour avant de retrouver les "grands" début mars.

En attendant que les "Petits Poucets" se révèlent, les clubs de Ligue 2 se sont donc affrontés entre eux. Exit Guingamp, écarté par Caen, Le Havre, battu par le PFC, ou encore Clermont, sorti par Grenoble. Les dix qualifiés retrouveront les écuries de Ligue 1, qui entrent comme chaque année au stade des 32es, les mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 février.

Cinq affiches 100% L1

Le tirage au sort a été effectué en amont, le 7 janvier dernier, avec des critères géographiques pour limiter les déplacements, dans la mesure du possible. Le PSG ira ainsi à Caen, Marseille à Auxerre, Saint-Étienne à Sochaux et Lyon recevra Ajaccio.

Cinq affiches 100% L1 sont également au programme : Dijon - Lille, Angers - Rennes, Nîmes - Nice, Strasbourg - Montpellier et Nantes - Lens. Bien entendu, toutes les rencontres se joueront à huis clos.

Coupe de France : les affiches des 32es de finale

En gras les rencontres entre clubs de Ligue 1. Matches prévus les 9, 10 et 11 février.

Amiens (L2) - Metz (L1)

Reims (L1) - Valenciennes (L2)

Dijon (L1) - Lille (L1)

Bordeaux (L1) - Toulouse (L2)

Brest (L1) - Rodez (L2)

Angers (L1) - Rennes (L1)

Grenoble (L2) - Monaco (L1)

Lyon (L1) - Ajaccio (L2)

Nîmes (L1) - Nice (L1)

Strasbourg (L1) - Montpellier (L1)

Sochaux (L2) - Saint-Étienne (L1)

Auxerre (L2) - Marseille (L1)

Lorient - Paris FC (L2)

Caen (L2) - PSG (L1)

Nantes (L1) - Lens (L1)