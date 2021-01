Droits TV de la Ligue 1 : Macron très attentif sur le sujet

Emmanuel Macron et Kylian Mbappé, après la finale de la Coupe de France, le 24 juillet 2020.

publié le 22/01/2021 à 02:58

L'avenir du football français est suspendu à l'appel d'offres lancé, ou plutôt relancé, par la LFP pour reprendre les droits TV de Ligue 1 et de Ligue 2. Un dossier sur lequel on spécule beaucoup mais que l'exécutif prend très au sérieux vu la taille de l'enjeu. Selon Le Parisien, Emmanuel Macron lui-même est très attentif à ce qui se passe.

"C'est un dossier suivi de près par le président car il concerne un secteur économique conséquent", a confié l'entourage du chef de l'État au Parisien. Et d'ajouter : "C'est un sujet important symboliquement pour de nombreux Français et le président de la République lui-même." En effet, ce n'est un secret pour personne, Emmanuel Macron est un grand fan de foot et supporter de l'Olympique de Marseille.

Canal+, diffuseur historique, qui avait flairé l'échec Mediapro, pourrait être le repreneur idéal. Mais les relations avec la LFP se sont tendues ces derniers jours. La filiale de Vivendi voulait un appel d'offres global pour remettre en jeu le lot de matches qu'elle détient actuellement. Au lieu de quoi la Ligue a préféré se concentrer sur les rencontres délaissées par Mediapro.

L'exécutif, qui refuse la casquette de médiateur, pourrait avoir un rôle à jouer dans les discussions entre la LFP et Canal+. D'ailleurs, toujours selon Le Parisien, l'Élysée a établi le contact avec le groupe Canal : "On essaie de faciliter le bon déroulement de l'appel d'offres", assure-t-on du côté du ministère des Sports.