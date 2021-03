OM : Villas-Boas part à l'amiable, avec classe et ouvre la porte à un retour

et AFP

Oubliée la mise à pied à titre conservatoire à la suite de sa démission pour, officiellement, divergences sur la mercato hivernal. Un mois après le remplacement d'André Villas-Boas par l'intérimaire Nasser Larguet, l'Olympique de Marseille et l'entraîneur portugais ont finalement trouvé un accord pour se séparer à l'amiable, a annoncé le club phocéen dans un bref communiqué, mardi 2 mars.

"L'Olympique de Marseille le remercie pour sa contribution durant ces 19 mois de collaboration et lui souhaite le meilleur pour la suite", conclut le club de Frank McCourt, désormais dirigé par l'Espagnol Pablo Longoria et bientôt entraîné par l'Argentin Jorge Sampaoli.

Villas-Boas a lui aussi commenté son départ, avec des mots bien plus forts. "Faire partie de l'histoire de ce club est une étoile dans le pedigree d'un entraîneur, a-t-il écrit sur Instagram. Cette étoile unique en France (...) J'emporte avec moi d'ici les meilleurs souvenirs, sensations et émotions indescriptibles, avec un amour singulier pour un club et une région uniques".

"Il n'y a pas de saudade sans un retour, ajoute aussi le technicien de 43 ans, visiblement pas rancunier. Olympique de Marseille, à plus tard". Avec l'ancien coach de Porto et Tottenham, l'OM est parvenu à retrouver la phase de poules de la Ligue des champions après sept ans d'absence. L'aventure s'est toutefois soldé par un échec : une victoire et cinq défaites.