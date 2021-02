OM-PSG : Paris mène toutes compétitions confondues, mais pas encore en Ligue 1

publié le 07/02/2021 à 10:53

Même parmi les plus fervents supporters marseillais, certains avaient fini par perdre la foi, mettant en avant la toute puissance du Qatar, l'écart de moyens trop important, abyssal, pour pourvoir rivaliser avec l'ennemi parisien. Une dernière victoire au Vélodrome (3-0) après le rachat du club de la capitale par QSI en novembre 2011, puis 17 défaites de l'OM face au PSG toutes compétitions confondues (et 3 nuls). Jusqu'à ce dimanche 13 septembre 2020.

La tête encore en partie à Lisbonne ou à Ibiza, sans Kylian Mbappé, Keylor Navas ou Marquinhos - mais avec Neymar -, les hommes de Thomas Tuchel s'étaient fait piéger sur un but de Thauvin (31e), sans pouvoir réagir derrière. 0-1. Au Parc des Princes qui plus est. La malédiction marseillaise contre Paris enfin brisée. Et avec elle, l'espoir d'enchaîner une deuxième saison en haute altitude.

Cinq mois plus tard, l'OM n'est plus en lice en Ligue des champions, pas plus que pour le podium en Ligue 1 : 9e à 15 points du PSG, seulement 3e à ce stade de la saison avec 1 point de retard sur Lyon et 3 sur Lille. Marseille vient de perdre son entraîneur André Villas-Boas, dont la démission n'a sans doute pas calmé la colère des supporters, qui réclament la tête du président Jacques-Henri Eyraud.

32-31 en faveur de l'OM en championnat

Un succès de Marseille dimanche 7 février (21h) face à Paris dans le 100e Classique de l'histoire fera-t-il baisser les flammes ? Sans doute, même s'il faudra derrière encore du temps pour apaiser totalement la situation. Sur le plan des chiffres, il permettrait à l'OM de reprendre un peu d'avance en ce qui concerne les confrontations en championnat.

Car si le PSG mène 44 à 33 (22 matches nuls) toutes compétitions confondues dans le duel le plus attendu de France depuis près de 30 ans, c'est l'OM qui est toujours devant lorsqu'on se penche uniquement sur la Ligue 1 (anciennement Division 1) : 32 à 31 (19 nuls). Les Parisiens ont remporté 10 des 13 confrontations en Coupe de France, les deux en Coupe de la Ligue et récemment le Trophée des champions.