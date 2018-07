publié le 24/02/2017 à 14:32

Que les deux équipes figurent en haut ou en bas du classement, soient en concurrence directe ou non au classement, l'affiche reste certainement la plus attendue de la saison, avec son miroir du Parc des Princes. L'Olympique de Marseille défie le Paris Saint-Germain en clôture du 27e épisode de cette saison 2016-2017 de Ligue 1, dimanche 26 février (21h).





Pour la première de Rudi Garcia sur le banc phocéen, les Phocéens étaient allés décrocher un match nul (0-0) le 23 octobre dernier, entamant leur reconstruction sur de bonnes bases. Pourront-ils de nouveau résister au quadruple champion en titre, irrésistible en Ligue des champions face au Barça mais plus poussif en championnat ? Décrocher la première immense victoire de l'ère Frank McCourt ? Renouer avec le succès dans ce Clasico qui leur échappe depuis fin 2011 (onze défaites et deux nuls toutes compétitions confondues) ?

6e à 17 points de son meilleur ennemi, l'OM peut s'appuyer sur une belle réussite cette saison sur sa pelouse (neuf succès, trois nuls, une seule défaite contre Monaco. L'attaque sera néamoins encore privée de son élément le plus prolifique, Bafétimbi Gomis. De son côté, Unai Emery devrait disposer d'un effectif au grand complet. À la lutte avec Monaco et Nice pour le titre, Paris ne peut pas se permettre d'abandonner de nouveaux points après le nul concédé face au TFC.

Nice sans Pléa ni Balotelli

Des trois premiers, Nice ouvre le bal vendredi 24 février (20h45). Monaco jouant le lendemain à Guingamps (9e), les Aiglons ont l'occasion de revenir à hauteur du leader et prendre provisoirement trois points d'avance sur Paris en cas de succès contre Montpellier (11e). Ce n'est toutefois pas gagné d'avance. D'une part, Mario Balotelli est suspendu, Alassane Pléa forfait jusqu'à la fin de saison. D'autre part, le MHSC s'est relancé depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset (deux victoires de rang).



Autre club sur la pente ascendante, l'Olympique Lyonnais aussi va mieux. L'Europa League lui a fait un bien fou après sa rechute à Guingamp. Alkmaar a pris quatre buts à l'aller, sept au retour. Avec les quatre passés à Dijon, cela fait quinze en trois matches avant de recevoir le FC Metz (16e). Pour rappel, le match aller, arrêté pour jets de pétards sur le gardien lyonnais Anthony Lopes, n'a toujours pas été reprogrammé.

L1-27e journée : programme et classement

Vendredi 24 février :

19h00 : Nantes - Dijon

20h45 : Nice - Montpellier



Samedi 25 février :



17h00 : Guingamp - Monaco

20h00 : Lille - Bordeaux

Nancy - Toulouse

Rennes - Lorient

Angers - Bastia



Dimanche 26 février :

15h00 : Saint-Étienne - Caen

17h00 : Lyon - Metz

21h00 : Marseille - PSG