publié le 19/02/2017 à 20:38

En ouverture de cette 26e journée de Ligue 1, Monaco a perdu deux points sur le terrain du SC Bastia. En clôture du week-end le PSG peut profiter du faux-pas du leader pour revenir à un petit point en cas de victoire face au FC Toulouse (9e, 33 points) de Pascal Dupraz.



L'incroyable victoire de Paris face au FC Barcelone en 8e de finale aller de Ligue des champions est-elle encore dans les têtes et les jambes parisiennes ? Après leur six matches de poules de C1, le PSG présente un bilan très positif en Ligue 1 : quatre victoires et deux matches nuls. La possibilité de recoller à Monaco devrait également motiver les hommes d'Unai Emery, privé de Di Maria, Thiago Silva (blessure) et Krychowiak (choix du coach).

Pascal Dupraz, roi des discours d'avant-match s'il en faut, n'aura pas beaucoup de mal à motiver les siens. Quoi de plus honorable que de battre le bourreau du Barça sur son terrain ? Son groupe n'est privé que de Yann Bodiger et Jean-Daniel Akpra-Akpro au rayon des cadres de l'équipe. Sinon Clément Michelin et Dusan Veskovac ne seront pas de la partie.

L1-26e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 17 février :

Bastia - Monaco : 1-1



Samedi 18 février :

Marseille - Rennes : 2-0

Caen - Lille : 0-1

Lorient - Nice : 0-1

Metz - Nantes : 1-1

Angers - Nancy : 1-0





Dimanche 19 février :

Bordeaux - Guingamp : 3-0

Lyon - Dijon : 4-2

Montpellier - Saint-Étienne : 2-1

21h00 : Toulouse - Paris