publié le 24/02/2017 à 12:29

Le souhaitent-ils vraiment ? À l'issue de la qualification de Manchester United contre Saint-Étienne, José Mourinho a souhaité hériter de l'OL en 8es de finale de l'Europa League, et ainsi éviter un déplacement en Russie, Turquie ou Grèce. Réplique de Bruno Génésio après le large succès contre Alkmaar (7-1) : "Il a raison en plus. Le fait de ne pas avoir un déplacement lointain est important quand on joue le jeudi puis le dimanche mais ce sont des choses que l'on ne maîtrise pas".



Tottenham éliminé par les Belges de La Gantoise, Mancuniens et Lyonnais font pourtant figures de principaux candidats à la victoire finale le 24 mai prochain à Solna, en Suède. Ils auraient tout intérêt à se retrouver le plus tard possible. Autres équipes à éviter, a priori, pour l'OL : l'AS Roma ou Schalke 04. Les autres qualifiés sont l'Ajax Amsterdam, Anderlecht, Besiktas, le FC Copenhague, Fenerbahçe, le RC Genk, le Borussia Mönchengladbach, l'Apoel Nicosie, l'Olympiakos, Rostov et le Celta Vigo.



Sans têtes de série, le tirage au sort se déroule à partir de 13h vendredi 24 février, à Nyon, en Suisse. Les 8es de finale aller auront lieu le jeudi 9 mars, les matches retour sept jours plus tard. Lors de ces deux semaines-là, les équipes de Ligue des champions disputeront leur 8e de finale retour.

Le tirage au sort en direct :

12h44 - Éloigné du podium en championnat (4e à 13 points de Nice avec un match en retard), l'OL a fait de cette compétition son principal objectif.



12h40 - De son côté, Manchester United s'est facilement débarrassé des Verts de Saint-Étienne (3-0 à Old Trafford, 0-1 à Geoffroy-Guichard).



12h36 - Reversé en Europa League après sa 3e place dans son groupe de Ligue des champions derrière la Juventus Turin et le Séville FC, Lyon a parfaitement négocié son 8e de finale contre l'AZ Alkmaar. Vainqueurs 4-1 en Hollande à l'aller, les hommes de Bruno Génésio ont déroulé au retour (7-1).



12h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce tirage au sort des 8es de finale de la Ligue Europa version 2016-2017.