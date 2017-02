Alkmaar-Lyon : l'OL presque déjà qualifié

publié le 16/02/2017 à 21:57

Les Lyonnais ont réalisé un vrai match de coupe d'Europe. Souvent dominés, souvent mise en danger par les attaques adverses, ils ont été efficaces dans les deux surfaces de réparation pour finalement gagner avec trois buts d'écart (4-1). Une telle avance, qui plus est, pris à l'extérieur envoie les Français presque au tour suivant.



Décrié par ses supporters pour ses envies de départ, Alexandre Lacazette a répondu de la meilleure des manières ce jeudi soir. Après une première réalisation de Lucas Tousart sur corner, le numéro 10 a doublé la marque dans le temps additionnel de la première période en marquant dans le but vide après avoir éliminé le portier néerlandais et un service dans l'axe par Corentin Tolisso (45e+2).

Alerté par Tousart, le buteur lyonnais a porté le score à 3-0 après avoir pris de vitesse la défense d'AZ avant d'éliminer Krul pour la seconde fois (57e) et d'inscrire son 25e but de la saison dont 20 en Ligue 1. Alkmaar a réduit le score sur un penalty concédé par Mammana et transformé par Alirenza.





Au delà de la victoire face à un adversaire assez faible (4e du championnat néerlandais) qui donne quasiment la qualification à l'OL, ce match met un terme à une série de quatre défaites consécutives à l'extérieur, en championnat et coupe de France, du club lyonnais.