OM-PSG : une Marseillaise frustrée par l'absence des supporters parisiens

publié le 24/02/2017 à 12:01

Jeudi 23 février, le président de l'OM Jacques-Henri Eyraud indiquait qu'à titre "personnel", il aurait préféré que les fans du PSG puissent assister au choc de la 27e journée de Ligue 1. "Je pense qu'un spectacle comme un match de football, ce sont deux équipes avec leur supporters, estime-t-il. Simplement, je crois que les conditions dans cet état d'urgence ne pouvaient pas être réalisées pour assurer une sécurité normale". Visiblement, d'autres Marseillais partagent son avis, avec d'autres motifs, moins fair-play.

"Ça gâche notre plaisir, lance ainsi cette inconditionnelle de l'Olympique de Marseille. C'est inadmissible d'interdire les supporters de se déplacer pour supporter leur équipe. Quand il y a eu l'Euro, ils se sont déplacés par milliers de toute l'Europe, et en France on ne peut pas se déplacer ? Ça fait partie du spectacle, il faut qu'ils soient là. Moi, je suis au virage nord, ils sont juste là. Et donc qui c'est qu'on insulte ? La tribune elle est vide. Ils nous manquent".



Le préfet de police des Bouches-du-Rhône, Laurent Nunez, a interdit l'accès du stade Vélodrome aux supporters du Paris Saint-Germain en "raison d'un risque trop grand de troubles à l'ordre public". Le contexte général tendu, "alors que les forces de sécurité sont déjà particulièrement sollicitées en cette période d'état d'urgence" a-t-il précisé, a donc eu raison de la venue des ultras de la capitale, estimés à 350 par une source proche du dossier.