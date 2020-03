OL-ASSE : le derby pour lancer la série de tous les dangers

Houssem Aouar, William Saliba et Jessy Moulin à Saint-Étienne le 6 octobre 2019

publié le 01/03/2020 à 08:30

De quel côté va basculer la saison 2019-2020 de l'Olympique Lyonnais ? Encore engagés sur quatre tableaux, vainqueurs héroïques, inattendus, de la Juventus Turin en 8e de finale aller de Ligue des champions (1-0) mais seulement 7es en Ligue 1, Rudi Garcia et ses joueurs abordent un mois de mars sans doute décisif.

Dès dimanche 1er mars, quatre jours après la soirée quasi parfaite vécue face au géant italien, le Groupama Stadium va retrouver l'ambiance des grandes occasions. L'AS Saint-Étienne se présente pour le 120e derby le plus bouillant du football français. Les Verts ont remporté le match aller début octobre (1-0) à Geoffroy-Guichard grâce à un but de Robert Beric à la 90e minute.

Intronisé 48 heures plus tôt sur le banc des Verts, Claude Puel ne pouvait rêver meilleurs débuts. Sa belle série d'invincibilité s'est étirée jusque début décembre. Mais depuis, l'ASSE n'a remporté que 7 de ses 19 derniers matches toutes compétitions confondues (pour 11 défaites), 2 sur 12 en championnat (9 défaites).

Garcia n'était pas sur le banc à l'aller

Résultat, Saint-Étienne pointe à la 15e place, avec deux points d'avance seulement sur le 18e, qui disputera un barrage pour ne pas descendre en L2, Nîmes. Le gardien historique Stéphane Ruffier vient d'être écarté au profit de Jessy Moulin. Au moins, les Verts ont stoppé l'hémorragie avant le derby en prenant un point contre Reims (1-1), alors que la victoire leur tendait les bras.

Peuvent-ils renouer avec le succès sur le terrain de leur meilleur ennemi, devant quelques 56.000 Lyonnais chauffés à blanc, boostés par le succès contre la Juve ? D'une part ces matches sont toujours à part dans une saison, avec une motivation décuplée dans les deux camps. D'autre part les joueurs de Rudi Garcia ont à digérer une dépense d'énergie jamais vue cette saison. Auront-ils tous entièrement récupéré ?

Garcia n'était pas sur le banc lyonnais au match aller, fatal au Brésilien Sylvinho. Si la courbe de résultat s'est largement amélioré depuis son arrivée le 14 octobre, son OL est régulièrement retombé dans ses travers. Il reste toutefois sur une série de trois victoires et un nul, après une bonne réaction à Paris début février en dépit de la défaite 4-2.

Le PSG trois jours après les Verts

Le PSG, justement, débarquera dans le Rhône dans la foulée du derby, mercredi 4 mars, pour une demi-finale de Coupe de France - avant que les deux clubs ne se retrouvent en finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France le samedi 4 avril. Le Parc OL aura-il droit à une troisième soirée consécutive de folie en une semaine lors du retour de suspension de Neymar ? Lyon est clairement à un moment charnière de sa saison, voire de son histoire.



Histoire car il peut remporter au moins un titre, ce qui n'est plus arrivé depuis 2012, se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des champions (match retour à Turin le mardi 17 mars), mais aussi tout perdre et finalement ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions 2020-2021.



Le retard sur la 3e place, occupée par Rennes, est de 7 points. Lyon se rendra en Bretagne le 21 mars, juste après le grand rendez-vous face à la Juve. Il y a deux autres virages à négocier auparavant : un déplacement à Lille (4e) le 8 mars et la réception de Reims (8e) le 13 mars. L'affiche Lyon-Marseillle est, elle, prévue pour le 19 avril. Quel programme.