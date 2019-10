Saint-Étienne - Lyon : les Verts l'emportent sur le fil grâce à Robert Beric

publié le 06/10/2019 à 20:00

Le mythique derby du football français entre l'AS Saint-Étienne et l'Olympique Lyonnais, n'a eu de mythique que le nom dimanche 6 octobre. Mais après 90 minutes bien pauvres en spectacle, les Stéphanois ont trouvé la faille dans les arrêts de jeu grâce à une tête de Robert Beric, servi au second poteau par Boudebouz.

Les Verts ont mis les Lyonnais en difficulté dès la première période, et ont bien failli ouvrir le score à la 20e minute de jeu. Boudebouz reprend un centre en retrait dans la surface, mais sa frappe, déviée par Lopez, termine sur le poteau. La deuxième période a davantage tourné en faveur des Gones, dynamisés par Houssem Aouar. Mais le milieu lyonnais a vu ses déboulés avortés par une position de hors-jeu ou encore de bonnes sorties de Jessy Moulin. Le Franco-algérien rate même la balle de match à la 87e, et voit son ballon piqué mourir à quelques centimètres du poteau.

C'est finalement Robert Beric pour les Verts, qui va délivrer Geoffroy-Guichard, d'une belle tête au second poteau, sur un centre de Ryad Boudebouz. Un but précieux qui en plus des 3 points, permet à l'ASSE de passer devant l'OL au classement. Saint-Étienne est désormais 13e avec 11 points, soit 2 de plus que les Lyonnais, 14es.