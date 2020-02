PSG : trois équipes possibles face à Dortmund au retour sans Thiago Silva

publié le 25/02/2020 à 13:30

Marco Verratti, Thomas Meunier et maintenant Thiago Silva. Confronté à la suspension du milieu italien et du latéral droit belge pour le 8e de finale retour de Ligue des champions face à Dortmund, le mercredi 11 mars (21h), le PSG va sans doute aussi devoir se passer de son défenseur central brésilien et capitaine, blessé.

Ce dernier a contracté une lésion du biceps fémoral de la cuisse droite lors de la victoire (4-3) contre Bordeaux, dimanche 24 février. Sa "reprise est estimée à trois semaines selon l'évolution clinique", a indiqué le club parisien, lundi 25 février, en ajoutant que le milieu de terrain espagnol Ander Herrera "sera absent entre 6 et 8 semaines" en raison d'une lésion du quadriceps gauche.

En l'absence de Silva, il semble probable que Marquinhos évoluera en défense plutôt qu'au milieu, où il aurait pu remplacer Verratti. L'autre option pour faite la paire avec Presnel Kimpembe derrière se nome Abdou Diallo, mais le Français est en phase de reprise. Thilo Kehrer, lui, devrait suppléer Meunier, Juan Bernat prenant le couloir gauche. L'Espagnol peut aussi monter d'un cran et laisser sa place à Diallo.

Un milieu Di Maria, Gueye, Sarabia ?

Si Marquinhos n'est effectivement pas aligné au milieu, qui pour le remplacer ? Et dans quel schéma ? Le 3-4-3 expérimental du match aller, perdu 2-1, a peu de chances de revoir le jour. Thomas Tuchel va-t-il revenir au 4-4-2 des dernières semaines ? À un 4-3-3 ? Le casse-tête ne fait que commencer.

Si l'Allemand décide d'aligner Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria et un quatrième élément offensif à choisir entre Edinson Cavani, de retour en grâce contre Bordeaux, et Mauro Icardi, son équipe ne sera-t-elle va vite coupée en deux ? Une paire de milieux Idrissa Gueye-Leandro Paredes semble bien légère à l'impact.

Tanguy Kouassi est une autre option pour épauler Gueye. Mais son jeune âge (17 ans) et son inexpérience à ce niveau semblent rédhibitoires pour débuter. Les autres cartes de Tuchel sont Pablo Sarabia, toujours présent lorsqu'il est fait appel à lui, et Julian Draxler. La titularisation de l'un des deux entraînerai sans doute un schéma en 4-3-3, avec un Di Maria plus bas. À moins qu'un nouveau cadre ne se blesse d'ici là.

PSG : trois équipes possibles contre Dortmund au retour

Navas - Kehrer, Marqunihos, Kimpembe, Bernat - Di Maria, Gueye, Paredes (ou Kouassi), Neymar - Mbappé, Cavani (ou Icardi)



Navas - Kehrer, Marqunihos, Kimpembe, Diallo - Di Maria, Gueye, Bernat - Mbappé, Cavani (ou Icardi), Neymar



Navas - Kehrer, Marqunihos, Kimpembe, Bernat - Di Maria, Gueye, Sarabia (ou Draxler) - Mbappé, Cavani (ou Icardi), Neymar