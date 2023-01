L'ancien milieu de terrain du PSG et de l'OM, Modeste M'Bami, est mort d'une crise cardiaque, samedi 7 janvier. C'est l'agent de joueurs Franck Balhassen qui l'a indiqué sur son compte Twitter : "Mon ami ancien footballeur international camerounais, ancien joueur du PSG et de l'OM entre autre est parti aujourd'hui, repose en paix Modeste".

Médaillé d'or aux Jeux Olympiques 2000 avec les Lions indomptables, le milieu de terrain a porté les couleurs du PSG entre 2003 et 2006, avec qui il a remporté deux Coupes de France en 2004 et 2006, puis celles de l'OM entre 2006 et 2009. Arrivé en France en 2000, où il a joué à Sedan durant trois années.

Après ses années françaises, Modeste M'Bami s'est envolé pour jouer en Espagne, en Chine, en Arabie Saoudite et en Colombie, avant de revenir en France, où il passera deux ans au Havre, entre 2014 et 2016, avant de mettre un terme à sa carrière.

