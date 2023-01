Noël Le Graët : les mots durs du Real Madrid après sa sortie sur Zidane

"Ces mots impliquent un manque de respect envers l'une des figures les plus admirées par les fans de football du monde entier et notre club s'attend à une rectification immédiate". Au lendemain de la sortie de Noël Le Graët assurant sur RMC n'en avoir "rien à secouer" de l'avenir de Zinédine Zidane, le Real Madrid s'est à son tour fendu d'un communiqué pour dénoncer les propos du président de la Fédération française de football (qui a depuis présenté ses excuses à Zidane).

"Le Real Madrid C.F. regrette les déclarations malheureuses (...) à propos de l'une des plus grandes légendes du sport mondial", écrit le club au 14 Ligue des champions, le record. "Les déclarations du président de la Fédération française de football sont inappropriées pour quelqu'un qui a de telles responsabilités et se disqualifient par elles-mêmes, comme celles qu'il a tenues à propos de notre capitaine Karim Benzema".

Zidane a disputé 227 matches (49 buts) sous les couleurs du Real entre 2001 et 2006, avant d'en devenir l'entraîneur (2016-2018 puis 2019-2021). Il a remporté la Ligue des champions une fois en tant que joueur (2002) et trois fois consécutivement en tant que coach (2016, 2017, 2018), ce que personne d'autre n'a réalisé (le record appartient à l'Italien Carlo Ancelotti avec quatre sacres en 2003, 2007, 2014 et 2022).

