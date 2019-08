Neymar, Dybala, Icardi... Ces dossiers chauds qui rythment la fin du mercato

publié le 22/08/2019 à 09:05

C'est un fait, le mercato d'été version 2019 restera dans les mémoires. Les amateurs de foot auront eu droit à des transferts records, avec Maguire à Manchester United pour 87 millions d'euros, Pépé à Arsenal pour 80 millions et Joao Felix à l'Atlético pour 128 millions.

Cette fenêtre des transferts a aussi été synonyme de fin de cycle. Plusieurs joueurs majeurs ont quitté leurs clubs de toujours, comme Nabil Fekir parti au Betis, Eden Hazard au Real Madrid ou De Rossi qui a laissé son éternel Roma pour s'engager avec Boca Junior.

Cocorico, 1 an après la victoire des Bleus en Coupe du Monde, les Français ont toujours la cote. Le Barça s'est offert Antoine Griezmann, Tanguy Ndombele est parti à Tottenham, Wissam Ben Yedder à Monaco et Franck Ribéry à la Fiorentina.

Alors que les marchés des principaux championnats doivent se terminer dans deux semaines, quelques dossiers chauds devraient encore rythmer l'actualité sportive. Si le mystère autour de la prochaine destination de Neymar tient le haut du pavé, beaucoup d’excellents joueurs ne connaissent pas encore le club où ils joueront la saison prochaine.

La rédaction de RTL vous propose un état des lieux de cette fin de mercato agitée.

1. Neymar à Barcelone ... Ou à Paris.

C'est LE feuilleton de l'été. Annoncé un temps à Barcelone, au Real Madrid et même à la Juventus de Turin, le Brésilien pourrait finalement rester à Paris. Si chaque jour apporte son lot d'informations, plus ou moins vérifiables, c'est le Barça qui souhaiterait le plus enrôler le milieu de terrain auriverde. Seul bémol, le club catalan aurait du mal à se mettre d'accord avec le PSG.



Son transfert pourrait avoir un effet domino et débloquer plusieurs grosses transactions. Mais les rumeurs omniprésentes et contradictoires, accompagnées du silence du joueur et des clubs sus-cités empêchent d'avoir une vision claire sur le dossier. Une chose est sûre, si Neymar reste à Paris il devra travailler d'arrache-pied pour regagner le cœur des supporters franciliens.

2. Dybala à Paris

Après avoir rejeté une offre de Tottenham à la toute fin du mercato anglais, le numéro 10 de la Juventus pourrait finalement s'engager avec le PSG. Tout dépendrait du chèque engrangé par la vente de Neymar. Si un échange entre les deux joueurs a été évoqué dans la presse, il n'y a peu de chance pour que cela se produise. Le club de Turin cherche plus à dégraisser son effectif qu'à s'encombrer d'un énorme salaire.



Jeune, technique, fin dribbleur, l'Argentin pourrait être un choix judicieux pour compenser le départ de l'auriverde. Reste à connaître le prix demandé par la Juventus pour son joyau, estimé aux alentours de 85 millions d'euros.

3. Mauro Icardi à la Juventus ou au Napoli

Avec l'arrivée de Romelu Lukaku pour 65 millions d'euros, l'Inter Milan a clairement fait comprendre à Icardi qu'il devait changer d'air. Affront total, les Nerrazzuri ont même donné le numéro 9 de l'Argentin à l'attaquant belge.



Courtisé par la Juventus et le Napoli, le buteur de 26 ans aurait même été pisté un temps par l'AS Monaco. Pour mettre fin à la rumeur, sa femme et agent, Wanda Nara, a affirmé sur TyC Sport, que son mari "n'ira pas" sur le Rocher. La Juventus réaliserait un très beau coup en arrachant Maurito à son ennemi juré de l'Inter. Mais selon une information de la Gazetta dello Sporte, reprise par le Figaro, Naples est à l’affût et semble presque prendre l'ascendant sur les Bianconeri dans le dossier... Affaire à suivre.

À surveiller également

Slimani est arrivé à Monaco, ce qui pousserait Falcao vers Galatasaray, d'après la Gazetta dello Sport.



Beaucoup de mouvement au PSG, avec les départs probables de Stanley N'Soki, Layvin Kurzawa et Eric Maxim Choupo-Moting. Dans le sens des arrivées le club francilien envisagerait de recruter un gardien, le nom de Gianluigi Donnaruma revient beaucoup dans plusieurs médias, dont RMC Sport.



Selon Bild, le LOSC s’intéresserait à Renato Sanches. L'ancien espoir lusitanien doit trouver un club pour se relancer, mais le Bayern ne semble pas prêt à le laisser filer.