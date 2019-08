et AFP

publié le 19/08/2019 à 20:58

C'était l'un des dossiers chauds de cette fin de mercato. Philippe Coutinho, 27 ans, s'est finalement engagé au Bayern Munich. Le club bavarois s'est offert les services de l'attaquant brésilien grâce à un prêt payant de 8,5 millions d'euros assorti d'une option d'achat de 120 millions.

Après avoir recruté Griezmann (120 millions) et Frenkie De Jong (75 millions et 11 millions de bonus), le FC Barcelone était dans l'obligation de se séparer de l'Auriverde pour alléger sa masse salariale. Le joueur ne s'était jamais vraiment imposé en Catalogne et va devoir travailler dur en Allemagne pour retrouver le niveau qu'il affichait avant 2018.

"C'est le type de renfort dont nous avions besoin", a insisté Manuel Neuer, le gardien du Bayern, alors que plusieurs cadres avaient demandé des arrivées. De son côté, Karl-Heinz Rummenigge, le président du club bavarois, a salué la "créativité et l'excellente technique" de sa nouvelle recrue.

L'arrivée en Allemagne du meneur de jeu brésilien, annoncé depuis des semaines comme principale monnaie d'échange avec le Paris Saint-Germain en cas de retour de Neymar à Barcelone, promet de compliquer un peu plus le transfert du "Ney" en Catalogne. Le Barça ne dispose pas des fonds nécessaires pour payer comptant la somme demandée par les Parisiens pour leur numéro 10 et vient de perde son seul joueur susceptible de faire craquer le club de la capitale.