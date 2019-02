Mort d'Emiliano Sala : le FC Nantes retire le maillot avec le numéro 9

publié le 08/02/2019 à 12:25

Plus aucun joueur du FC Nantes ne portera le numéro 9, celui dédié aux avant-centres, celui qu'arborait encore Emiliano Sala avant son transfert à Cardiff et sa disparition tragique. Quelques heures après que la police du comté de Dorset (sud-ouest de l'Angleterre) a confirmé que le corps repêché dans la Manche est bien celui du footballeur argentin de 28 ans, Waldemar Kita a pris et annoncé cette forte décision, vendredi 8 février.



"Je n'ai pas les mots. C'est une tragédie, je suis anéanti, déclare le président nantais dans un communiqué. Emiliano a laissé son empreinte. C'est pourquoi, comme beaucoup de supporters, je souhaite l'honorer à nouveau en retirant le numéro 9". "Emiliano fera à jamais partie des légendes qui ont écrit la grande histoire du FC Nantes", ajoute le club.

Sala était arrivé à Nantes en juillet 2015, en provenance des Girondins de Bordeaux. En trois saisons et demi avec les Canaris, il aura inscrit 48 buts en 133 matches, dont 14 lors des six derniers mois. Il venait de s'engager avec Cardiff contre 17 millions d'euros mais n'a jamais porté les couleurs du club gallois.

Nouvel hommage sur les pelouses françaises

Par ailleurs, un nouvel hommage est prévu ce week-end sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue 2. "Une minute d'applaudissement sera observée sur tous les terrains" avant le coup d'envoi des rencontres, a annoncé vendredi 8 février la Ligue de football professionnel.



"Ce soir et tout au long du week-end, nous serons tous unis pour rendre un dernier hommage à Emiliano", a déclaré la présidente de la Ligue, Nathalie Boy de la Tour, "le cœur serré" au souvenir d'un joueur qui "incarnait la joie de vivre, la gentillesse, la générosité et la simplicité".



"Emiliano était un joueur exemplaire, une figure de notre championnat de Ligue 1. Il était apprécié de tous, sur le terrain et en dehors", a ajouté Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football (FFF). Le public nantais a rendu un vibrant hommage à son ancien buteur à l'occasion de Nantes - Saint-Étienne, le 30 janvier, avec des banderoles, tifos et des chants d'hommage tout au long de la rencontre.