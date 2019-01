Emiliano Sala : qui est l'attaquant dont l'avion a disparu ?

publié le 22/01/2019 à 10:59

Emiliano Sala devait rester dans l'histoire de ce début d'année 2019 comme un attaquant dans la forme de sa vie, transféré du FC Nantes à Cardiff pour près de 20 millins d'euros contre la volonté de son entraîneur Vahid Halilodzic. Mardi 22 janvier, c'est la crainte d'un drame qui entoure l'Argentin de 28 ans.



Le petit avion de tourisme qui le transportait de la Loire-Atlantique au Pays de Galles a disparu en mer, selon des sources policières. Deux hélicoptères et un navire de sauvetage sont partis pour les recherches au large de Guernesey mais ils n'ont rien trouvé pour le moment, dans des conditions climatiques difficiles.

Né à Cululù, dans la province argentine de Santa Fe le 31 octobre 1990, Sala a été l'un des grands animateurs de la première partie de saison 2018-2019 en Ligue 1. Avec 12 buts en 19 matches, il pointait à la 5e place du classement des buteurs derrière les Parisiens Kylian Mbappé (17), Edinson Cavani (14), Neymar et le Lillois Nicolas Pépé (13), avant son transfert pour le championnat d'Angleterre.

Lancé chez les professionnels par Bordeaux

Cette transaction doit rapporter au FC Nantes une somme comprise entre 17 et 20 millions d'euros, selon plusieurs médias des deux côtés de la Manche. Le joueur, lui, est censé voir son salaire être multiplié par six. Une offre que ni Emiliano Sala ni son club depuis 2015 n'ont pu refuser, entraînant la colère du coach Bosniaque des Canaris.



12 buts en championnat, c'était jusque-là le total le plus élevé du joueur d'1,87 m sur une saison complète, lors des deux derniers exercices. Avec Bordeaux, son premier club en Europe (2010-2012 avec les jeunes, 2012-2015 avec les professionnels), il n'était jamais parvenu à s'imposer (13 matches, 1 but). Les Girondins l'avaient d'ailleurs prêté à Orléans puis à Niort et Caen.



Mardi 22 janvier en fin de matinée, le FC Nantes n'avait pas communiqué sur la situation de son futur ancien attaquant.