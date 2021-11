De l'Italie ou du Portugal, un seul, au mieux, pourra se qualifier pour la Coupe du monde lors des barrages de la zone Europe, fin mars 2022 (jeudi 24 et mardi 29). Les deux derniers champions d'Europe ont en effet été placés dans le même mini-tournoi de quatre équipes. S'ils remportent leur demi-finale respective dans la voie C, ils se retrouveront dans une finale qui a attribua l'un des trois derniers derniers billet pour le Qatar dans le "vieux continent".

Mais il faudra d'abord remporter cette demie sur un match sec, notamment côté portugais : l'adversaire sera la Turquie, au Portugal. L'Italie, elle, devra se frotter à une nation sur le papier plus modeste, la Macédoine du Nord, à l'extérieur. Écosse-Ukraine et Pays de Galles-Autriche seront les demi-finales de la voie A, Russie-Pologne et Suède-République tchèque celles de la voie B.

Mondial 2022 : les barrages de la zone Europe Crédit : Laurence SAUBADU, Vincent LEFAI / AFP