Cruelle désillusion pour les récents champions d'Europe. L'Italie de Roberto Mancini, qui avait tant fait bonne impression à l'Euro 2021, devra disputer les barrages de la Coupe du monde 2022 pour valider son ticket pour le Qatar, et c'est encore très loin d'être fait.

La Squadra azzura a en effet raté le coche ce lundi soir en Irlande du Nord où une victoire aurait directement envoyé la sélection en business class pour disputer le mondial. Au final, c'est un score nul et vierge (0-0), dont profite la Suisse, victorieuse dans le même temps de la Bulgarie (4-0), qui termine in-extremis à la première place du groupe avec deux points d'avance.

"Quelle déception!", ont soupiré la Gazzetta dello Sport et tous les médias italiens, sitôt le coup de sifflet final. D'ici mars et les barrages, l'Italie va sûrement trembler en repensant au traumatisme de novembre 2017 et ce barrage perdu contre la Suède (0-1, 0-0), la privant de Coupe du monde (2018) pour la première fois depuis 60 ans, une apocalypse pour une génération de tifosi. Une victoire sera donc impérative pour éviter un second cataclysme national consécutif.

Pour rappel, les Azzurri n'ont gagné qu'à deux reprises en sept matches depuis leur sacre européen à Wembley, mais pas de quoi affoler le sélectionneur Mancini :"Le Mondial ? Je suis totalement confiant, et peut-être même que nous le gagnerons.", a-t-il confié.

Tirage au sort le 26 novembre prochain

Pour acquérir un des derniers billets en direction du Qatar, il faudra battre un adversaire qui, comme l'Italie, a terminé deuxième de son groupe de qualifications.

Si tous les matches n'ont pas encore été joués dans certaines poules, comme celle de l'équipe de France où les hommes de Didier Deschamps, déjà qualifiés, vont jouer les arbitres pour la place de barragiste entre la Finlande et l'Ukraine ce mardi, on connaît d'ores et déjà six autres équipes assurées de jouer les playoffs : le Portugal de Cristiano Ronaldo, la Suède de Zlatan Ibrahimovic, la Pologne de Robert Lewandowski, ou encore la Russie, l'Ecosse, et la Macédoine du Nord.

Les 12 pays barragistes connaîtront ainsi leur adversaire le 26 novembre prochain, date que la FIFA a choisi pour procéder au tirage au sort des rencontres qui se disputeront du 24 au 29 mars 2022.