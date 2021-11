Mondial 2022 : tirages, matches amicaux, Ligue des Nations... Le programme à venir des Bleus

Un dernier succès (0-2) signé Karim Benzema et Kylian Mbappé en Finlande, le cinquième de suite, pour boucler l'année 2021, reléguer à l'arrière-plan l'élimination en 8es de finale de l'Euro face à la Suisse et se projeter avec appétit sur 2022 et son Mondial au Qatar en point d'orgue (21 novembre-18 décembre). L'équipe de France va pouvoir entrer en hibernation en toute sérénité avant les retrouvailles dans quatre mois.

A priori, deux matches amicaux seront au programme sur la période du 24 au 29 mars. L'hypothèse d'un tournoi au Qatar sur ce rassemblement a été évoquée mais pas officialisée par la Fédération française. Le Portugal et l'Italie ont été avancés comme adversaires possibles, mais les deux derniers champions d'Europe devront en passer par des barrages à ces dates-là.

À plus court terme, Didier Deschamps et son staff vont se rendre à Montreux, en Suisse, pour assister au tirage au sort de la phase de groupes de la troisième édition de la Ligue des Nations, qui va occuper les Bleus en juin et septembre l'an prochain. Ce tirage est prévu le jeudi 16 décembre à 18h00. Il y aura quatre matches au programme entre le 30 mai et le 14 juin, et deux autres du 19 au 27 septembre.

Les groupes au Qatar connus le 1er avril

L'autre grand rendez-vous pré-Mondial attendu est fixé au vendredi 1er avril à Doha : le tirage au sort des groupes pour la première phase au Qatar, une fois tous les qualifiés connus, notamment les trois derniers de la zone Europe à l'issue des barrages. En Russie il y a quatre ans, les Bleus avaient hérité de l'Australie (2-1), du Pérou (1-0) et du Danemark (0-0). Au Brésil (2014), ils s'étaient frottés au Honduras (3-0), à la Suisse (5-2) et à l'Équateur (0-0).

Pour la première fois de l'histoire, la phase finale du Mondial se déroulera donc à la fin de l'automne et non au début de l'été, du 21 novembre au 18 décembre. Il est possible que les sélectionneurs ne puissent récupérer leurs joueurs qu'une semaine avant le début de l'événement, ce qui rendrait impossible l'organisation d'un match de préparation, au moins, en amont.