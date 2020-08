publié le 25/08/2020 à 15:39

Au surlendemain de sa défaite en finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (1-0) à Lisbonne, le Paris Saint-Germain a obtenu le report de son match de reprise en Ligue 1. Thomas Tuchel et son groupe devaient se rendre à Lens samedi 29 août (21h) dans le cadre de la 2e journée de la saison 2020-2021. La rencontre est décalée au jeudi 10 septembre.

Plus de récupération pour les joueurs mais pas de repos possible pour la direction sportive, qui doit plancher sur le mercato. Edinson Cavani, Thomas Meunier, Tanguy Kouassi et Sergio Rico sont partis. Eric Maxim Choupo-Moting et Thiago Silva devraient suivre. Mais le défenseur et capitaine brésilien, annoncé à Chelsea, fait l'objet d'un bras de fer en interne entre l'entraîneur Thomas Tuchel et le directeur sportif Leonardo.

Alors que le Brésilien a plusieurs fois acté la fin de l'histoire avec son compatriote de 35 ans, l'Allemand a publiquement remis en cause cette décision. Il entend ainsi surfer sur son bilan pour asseoir son autorité sur la direction et chasser définitivement l'ombre de Massimiliano Allegri, l'entraîneur italien que Leonardo espère toujours secrètement faire venir dans la capitale.